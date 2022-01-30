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旅遊簽證多次延期有雷區 回中居住須比在美客居更久

記者張宏／洛杉磯報導
移民局沒有限制持有旅遊簽證的中國遊客的延期次數，但是未來再來美有問題要注意。（檔案圖）
移民局沒有限制持有旅遊簽證的中國遊客的延期次數，但是未來再來美有問題要注意。（檔案圖）

移民局並不限制中國遊客的簽證延期次數，但是出境後再返美就要小心。中美航班緊張，洛杉磯和紐約出發的航班在1月到3月全滅，導致一些持有學生簽證的留學生面臨逾期居留的困境，以及一些持旅遊簽證的華人父母延期多次的窘境；律師提醒，延期次數雖無上限，但是將來返美入境可能會有問題。

持有B1/B2旅遊簽證的秦太太，在2020年疫情之後一直滯留在美國，她的女兒前後至少幫她做了五次延期，加一起已有三年。她打算今年年底疫情緩解一些就回中國，計畫待半年再來美國幫助女兒照看小孩，但是律師卻警告要小心。

律師許俊良表示，移民局現在收到很多旅遊簽證持有者的延期申請，如果因為機票取消不得不滯留美國，移民局不會限制其延期的次數。他有一名客人因為訂不到機票一直滯留，後來訂到機票，但是航班又被取消，只能再次延期。但有一點要注意，申請延期的人回到中國後，居住時間要比客居美國的時間更久，不然會被海關認為這名遊客以美國為家，甚至比永久居民住的還要久。

許俊良說，他曾經有一個客人入境美國時被拒，海關告訴他，回中國居住的時間和之前在美國停留的時間至少一樣久再入境。不能說在美國待了一兩年，回中國小住半年又來美國。所以提醒大家注意。

很多學生因為航班熔斷無法回國，但是簽證到期怎麼辦？對此，律師郝琦表示，這個問題沒有統一答案，要根據客人狀況來決定，是延長學生身份還是將學生身份轉換為旅遊簽證。

許俊良表示，無論學生身份延期還是轉換身分，都至少在身份過期前六個月提前申請，不要等到簽證到期才申請，因為現在移民局作業比較慢。如果在因為不可抗因素逾期居留，比如航班熔斷、航班被取消等客觀因素，應該留有相應的機票證據，方便未來重新入境時作為特別情況的說明。

一些旅遊簽證持有者試圖通過墨西哥重新入境美國獲得新的停留時間，對此許俊良並不建議大家這麼做。他說，B1/B2是來美國的旅遊者，如果記錄顯示其在美國長期滯留，如從墨西哥入境，海關會考慮其重新入境的目的。比如在美國待了幾年，去墨西哥幾天又回來，海關會感覺有移民傾向，被拒絕入境的可能性很大，所以走墨西哥那一趟多半回不來。

學生簽證 移民局 墨西哥

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