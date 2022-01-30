旅遊簽證多次延期有雷區 回中居住須比在美客居更久

移民局沒有限制持有旅遊簽證的中國遊客的延期次數，但是未來再來美有問題要注意。（檔案圖）

移民局 並不限制中國遊客的簽證延期次數，但是出境後再返美就要小心。中美航班緊張，洛杉磯和紐約出發的航班在1月到3月全滅，導致一些持有學生簽證 的留學生面臨逾期居留的困境，以及一些持旅遊簽證的華人父母延期多次的窘境；律師提醒，延期次數雖無上限，但是將來返美入境可能會有問題。

持有B1/B2旅遊簽證的秦太太，在2020年疫情之後一直滯留在美國，她的女兒前後至少幫她做了五次延期，加一起已有三年。她打算今年年底疫情緩解一些就回中國，計畫待半年再來美國幫助女兒照看小孩，但是律師卻警告要小心。

律師許俊良表示，移民局現在收到很多旅遊簽證持有者的延期申請，如果因為機票取消不得不滯留美國，移民局不會限制其延期的次數。他有一名客人因為訂不到機票一直滯留，後來訂到機票，但是航班又被取消，只能再次延期。但有一點要注意，申請延期的人回到中國後，居住時間要比客居美國的時間更久，不然會被海關認為這名遊客以美國為家，甚至比永久居民住的還要久。

許俊良說，他曾經有一個客人入境美國時被拒，海關告訴他，回中國居住的時間和之前在美國停留的時間至少一樣久再入境。不能說在美國待了一兩年，回中國小住半年又來美國。所以提醒大家注意。

很多學生因為航班熔斷無法回國，但是簽證到期怎麼辦？對此，律師郝琦表示，這個問題沒有統一答案，要根據客人狀況來決定，是延長學生身份還是將學生身份轉換為旅遊簽證。

許俊良表示，無論學生身份延期還是轉換身分，都至少在身份過期前六個月提前申請，不要等到簽證到期才申請，因為現在移民局作業比較慢。如果在因為不可抗因素逾期居留，比如航班熔斷、航班被取消等客觀因素，應該留有相應的機票證據，方便未來重新入境時作為特別情況的說明。

一些旅遊簽證持有者試圖通過墨西哥 重新入境美國獲得新的停留時間，對此許俊良並不建議大家這麼做。他說，B1/B2是來美國的旅遊者，如果記錄顯示其在美國長期滯留，如從墨西哥入境，海關會考慮其重新入境的目的。比如在美國待了幾年，去墨西哥幾天又回來，海關會感覺有移民傾向，被拒絕入境的可能性很大，所以走墨西哥那一趟多半回不來。