美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

為了報復中國政府最近「熔斷」美國航空公司飛往中國的航班政策，美國交通部近日宣布暫停往返中美的中國航空公司的44個航班。根據機票業內人士表示，這些被停飛的航班中，中國航空公司從洛杉磯、紐約起飛的航線將全軍覆沒，導致航班數量銳減、回中國機票大漲，如3月從舊金山 回中國的經濟艙機票超過萬元，以及迫使兩地乘客提前七天到外地登機極為不便。

華人 票務業者Jay指出，這種情況下，紐約和洛杉磯回中國機票減少，有很多客戶會選擇就近去舊金山或西雅圖、達拉斯登機。然而現在機票價格水漲船高，3月中旬從舊金山飛中國的機票只剩1萬多美元的超級經濟艙了（premium economy）。達拉斯3月飛中國的經濟艙要4000多元，西雅圖3月底經濟艙也要近4000元。

Jay表示，有客人原本3月飛中國的機票被取消，但因為有急事要回中國處理，願意多加1000元買更早的機票。還有一位華人3月計畫帶著兩個小孩回中國，因為旅途不便只想就近在舊金山登機，就算需要支付1萬4000元買商務艙也覺得值。

除了回中國的機票價格大漲，洛杉磯的華人不得不去別的城市登機。但是根據目前中國政府入境政策，這些人需要提前七天到飛機起飛城市做核酸檢測 並隔離直到起飛日。例如，根據中國駐美大使館發布的消息，在達拉斯登記的乘客，需要提前七天在達拉斯指定的機構進行首次檢測，之後開始為期七天的自我健康監測。在行前48小時，再在指定機構進行第二次核酸檢測。如此一來，回中國的華人不得不拉長回國的時長，而對於有急事回中國處理，又逢此次熔斷政策機票被取消的華人雪上加霜。

另一位票務業者陳先生說，對於此次美國反制中國「熔斷」美國航班的政策，他並不意外。早在2020年，中美就上演過一場反制大戲。那年3月中國航空局限制每個國家航線只能每周運營一班次，俗稱「五個一」，當時中美直飛經濟艙票價為9000至1萬美元。在美國政府呼籲中國改變立場，實現航班對等未得到中方回應後，川普政府6月起禁止中國民航公司航班進出美國，中方在一天後表示允許美航每周運營10班往返中國的航班。自此天價機票才回落至2000美元左右。

在這個多事之秋，陳先生建議民眾選擇可以全額退票的航空公司，而美國航空公司比較大方。其次是出行時間盡量錯開冬奧會，他預計此次美國反制政策一出，中國政府的熔斷機制將會鬆動。