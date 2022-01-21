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女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

記者楊青╱南巴沙迪那報導
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

Omicron疫情甚囂塵上，「一傳六」的專家預測似乎一再被社區證實。近日有華人女兒出門和朋友應酬聚餐，回家接連和父母家人團聚吃了兩頓飯，結果不幸全家中招。而近期部分華人社團的年終聚會，也爆部分感染，消息傳出，更多華人紛紛自我隔離中。

南巴沙迪那華人律師杜惠莉女兒近日和朋友相約吃飯，歲末歡聚，聚會的朋友都打完兩針，年輕體壯，未料兩天就傳出多人出現感冒症狀，檢測呈現陽性。獲得通知的其他聚會朋友趕緊去檢測，結果無一漏網，全部陽性。

更不幸的是，孝順女兒在未得知友人感染之前，接連兩次回家和父母及弟弟一起就餐，「我和先生都打了三針，兒子也打了針，我們都很小心，但還是沒有逃過。」

杜律師表示，兩年來的防疫措施可是做到了家，能不出門就不出門，偶爾出門也是口罩、手套全副武裝，消毒液隨身帶，回家也是入門之前全面清潔，所以這次全家中招，自己和家人都感到不可思議。她表示，之前風聞Omicron傳染性強，居然强到能夠突破三針疫苗讓人跌破眼鏡。更不可思議的是，接到女兒被感染消息後，先後多次前往檢測，最後自己甚至感覺身體不對勁，檢測結果還是「陰性」，情況之混淆真是不可思議。

杜律師表示，女兒測出陽性沒兩天，兒子和先生就先後出現了大感冒症狀。自己趕緊去測，陰性；隔天再測，還是陰性，「這時我的喉嚨已開始感覺不舒服，流鼻涕、乾咳，晚上睡覺莫名其妙盜汗，骨頭有點酸痛，耳朵輕微有痛感」。她表示，感覺雖然不是很嚴重，但和感冒的症狀有點不一樣，她最後自己花錢再去檢測，這回是從喉嚨取樣（之前都是從鼻腔取樣），結果呈陽性。

她表示，所幸感染症狀都不算嚴重，她和先生都是在症狀五、六天後康復，症狀一度比較嚴重的兒子也在四、五天左右恢復正常，大家都沒有服用任何藥物。

「幸虧我們都打了三針」，杜律師表示，如果沒有接種疫苗，自己和家人的感染情況會發展到什麽樣子？她很難想像。她同時也對現在的檢測情況感到困擾，一是初期檢測的準確性；二是檢測結果時間，比如她這次的一些檢測要等近一周才有結果，「如果真中了招又不知情，不知會禍害多少人。」

居住格蘭度拉的中國電影界退休名人周先生表示，他上周和太太一起參加某聯誼會的迎新春飯局，第二天就接到同桌有兩人感染的消息，嚇得其他人趕緊檢測，自我隔離。周先生本來特製了臘肉臘腸要請一幫好友到家聚會的計畫，也只能暫時擱淺。

檢測 華人 疫苗

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