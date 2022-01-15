盼求處重刑 洛縣警長維拉紐瓦將殺警案交聯邦

10日遭到殺害的27歲警察阿洛優。（洛杉磯警察保護聯盟）

加州中區聯邦檢察官13日起訴四名幫派成員，因為他們在收取保護費時，殺死一名無辜警察 。不過，洛杉磯 的地方案件為何交由聯邦處理，箇中原由在於洛縣 警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）之間的長期嫌隙，維拉紐瓦對警察被殺憤慨異常，但他一口咬定賈斯康會從輕發落，因此以背後黑幫勢力龐大為由，說服聯邦接手、求處重刑。

四名嫌犯。（洛杉磯縣警局）

涉案主犯為29歲的Luis Alfredo De La Rosa Rios、22歲的Ernesto Cisneros、34歲的Jesse Contreras，Rios的18歲女友Haylee Marie Grisham,則為共犯。四人10日在Watts附近碰到休假中的警察阿洛優（Fernando Arroyos），27歲的他當時正在與女友看房，四人持槍搶劫兩人，並在阿洛優開槍反擊後，射殺了他然後逃離現場，但是檢方稱，四人隨後又去別處收保護費，以提高在幫內的地位。

四人於13日被逮，聯邦檢方隨即起訴，14日一早就移送聯邦監獄，當天開庭初審。聯邦檢方願意起訴的考量是，他們所屬的黑幫Florencia 13（F13）勢力龐大，而且聯邦已經盯上他們一段時間。由於沒有洛縣檢察長賈斯康的寬大處理原則，因此聯邦的起訴包括了槍殺與黑幫的加重處罰，四人可能被判死刑或不得保釋的終生監禁。

洛縣警長維拉紐瓦在14日受訪時直言，因為「某地」檢察長的寬大，讓警方十分不悅，因為這意味著犯人不會面對等價的處罰，因此他才會將案件交給聯邦檢察官處理。維拉紐瓦說，他相信「某人」只會以單純的殺人案件處理，刑期不會加計槍枝犯罪、也不會加計黑幫組織，但是這些規定本來就寫在加州法規裡，只是「某人」不用罷了。

而在去年底接受Fox News訪問時，維拉紐瓦就沒那麼客氣了，直指賈斯康不關心民眾，也不願負起檢方應有的職責。維拉紐瓦說，洛縣自賈斯康上台後，已經有超過1.2萬起案件，警方逮到人，但檢方卻不願起訴，這對枵腹從公的員警來說情何以堪。

當媒體詢問賈斯康幕僚，他們對維拉紐瓦的評論有何看法時，檢察長特別顧問Alex Bastian回應說，他們同意聯邦接手此案，也會與相關各方保持聯絡，不過因為聯邦接手，所以洛杉磯檢方也無法審視案件詳情。洛杉磯市警長摩爾（Michel Moore）則說，他很感謝聯邦檢察官接手本案，因為這樣才能讓幫派分子受到應該的處分。