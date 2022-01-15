最低工資增至每小時18元? 民眾樂加薪 物價料走高

華興保險總裁張國興（左）與樂立杯創辦人兼執行長俞宗明（右）。（記者王珂截圖）

洛杉磯進步商業領袖、反貧困活動人士喬．桑伯格(Joe Sanberg)公民連署提案，將加州 最低工資提高到每小時18元。華人 老闆對此反應褒貶不一，在近期的民意調查中，七成加州居民支持加薪。華興保險公司創辦人張國興稱，我們支持加薪來提高大家的生活水準，但真正加完薪、國稅局扣稅後，員工拿回家的錢實際是多少？

「雖然現在的最低工資是15元，但基本上15元是請不到人的，舉個例子，普通餐館給服務員的時薪是18元，那其他炸雞和烤肉油煙比較大的店，再出18元請人的時候，員工就會做一個比較，低油煙的餐館給這個價，你油煙這麼大還是這個價，那就是不划算。」張國興說。

他表示，提薪到18元或是28元，你要考慮對員工的利益有多大，實際上我們現在都不是在付15元的工資在請人，15元只是一個法律參考數字。物價一直在調整，薪水也在提高，只能說國稅局收稅會收的更快。

這裡面受影響最大的就是一些退了休的老人家，物價在漲，房價也在漲，而他們沒有機會去掙更多的錢，你看現在隨便吃一頓自助餐幾十，一晚牛肉麵加服務費20元，老人家省吃儉用存下來的錢在自動縮水，當初預算的生活費也沒有機會賺回來。

華美銀行（East West Bank）高級副總裁Andrew Pan說，疫情 期間美國政府實際上投入了5.1兆財政支持，大家的錢都存在銀行，導致嚴重通膨壓力，等於是逼著老闆漲成本，你可以看到物價貴了，今年會更貴。

樂立杯（Lollicup USA）執行總裁俞宗明（CEO Alan Yu）說，漲薪我們是支持的，但物價上漲，只能逼得老闆們「水漲船高」，疫情是個艱難時期，也是一些行業高需求時期，在我們接觸到的客人中，零售、餐飲、員工量等最大的問題是運輸成本增加，物價在漲，運輸成本也在漲。

比如華人區周圍的房子，疫情之前40、50萬元，現在一下子漲到了70萬元，錢無形的在貶值，其他東西也一樣，原材料價格上漲，商品價格只能被迫提高。