最後一天 保費10元或減免 加州健保周六截止

1月15日前請利用新近擴大的財務補助得到免費優質健保計劃。

今年的HealthCare.gov健保 計劃以破紀錄的低廉價格在HealthCare.gov網站開放民衆投保，但是消費者必須迅速行動，因爲健保市場的公開投保期間（Marketplace Open Enrollment Period）的最後截止日期是1月15日星期六。

得益於2021年《美國救助計劃法案》(American Rescue Plan Act, ARP）新法，保險費用從未如此低廉。每5個人中就有4人能藉助新近擴大的財務補助找到每月10美元或保費更低的健保計劃。此外，今年還有比去年更多的承保選擇，平均每位消費者可從6到7家保險公司提供的不同健保計劃中挑選。

「《美國救助計劃法案》提供健保市場範圍更廣的保費減免，為許多亞裔美國人、夏威夷原住民 、和太平洋島民帶來巨大實惠，」白宮亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民計劃 (WHIAANHPI) 執行長Krystal Ka‘ai表示。「按照《美國救助計劃法案》的規定，通過新近擴大的財務補助，爲數156,000名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民如今可得到免保費的健保計劃，另有197,000名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民符合資格以優惠價格在健保市場投保。」

《美國救助計劃法案》正發揮功能，結合全國各地的民衆，讓他們得到物美價廉的健康保險。至12月15日止，在公開投保期間通過HealthCare.gov或各州政府提供的健保市場投保2022年健康保險計劃的民衆已經達到記錄空前的1360萬人。

「如果您需要健康保險，請馬上造訪HealthCare.gov，選購價格空前低廉的健保計劃，」CMS負責人Chiquita Brooks-LaSure表示。「在這次的公開投保期間，消費者將有更多選擇，更多援助，甚至更充裕的時間投保。對於有需求的家庭而言，這意味著能為自己和親人獲得全面健康保險的安心保障。」

所有打算從HealthCare.gov網站選購健康保險的消費者，甚至包括目前已經通過健保市場投保健保計劃的消費者，都應造訪HealthCare.gov和CuidadodeSalud.gov投保或續保，或致電1-800-318-2596，使用200種語言援助填寫申請表。

消費者如果希望在當地尋求協助，或與健保市場的登記代理或經紀取得聯繫，請造訪https://www.healthcare.gov/find-assistance/。包括現有保戶在内，所有有意選購2022年健康保險計劃的消費者，都請在1月15日截止期限前完成投保。

聯邦醫療保險 及州醫療補助服務中心（簡稱CMS）簡介：

聯邦醫療保險及州醫療補助服務中心(The Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)是隸屬美國衛生及公衆服務部(HHS)的聯邦機構，負責管理聯邦醫療保險計劃，並與州政府合作管理州醫療補助計劃及兒童健康保險計劃 (Children's Health Insurance Program, CHP)，落實個人與團體健康保險市場規範。

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