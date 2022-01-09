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疫期身體不適不敢體檢 華人拖到癌末病逝

記者邵敏／洛杉磯報導
華人疫情期間錯過體檢，查出時已是癌症晚期。（Unsplash.com）
華人疫情期間錯過體檢，查出時已是癌症晚期。（Unsplash.com）

近兩年的新冠疫情打亂了人們的正常生活，不少人為避免感染病毒，盡量減少去醫院，包括取消一年一次的健康檢查。有南加華人在疫情期間放棄年度體檢，後發現身體不適也沒有及時去醫院就診，拖到最後診斷時竟已是癌症晚期，不久便離開人世。

華興保險總裁張國興（Kenny Chang）近日表示，他身邊至少發生兩起類似案例，其中一名是他30多年的好友。張國興說，他的這名華人老友去年9月感覺身體不舒服，因擔心看醫生會增加感染病毒的機會，就一直居家拖了一段時間。

這名華人最後去做檢查時診斷已是肺癌晚期，住院三周就離開人世。張國興當時聽到這個消息非常震驚，「我朋友只有60多歲，疫情前身體都很好，沒想到就這樣錯過了最佳治療時間釀成悲劇。」

張國興另外還提供了一個類似案例，發生在保險公司員工家庭中。據張國興介紹，他有一名員工2019年全家搬到休士頓定居，後來女職工的丈夫（W先生）因職務調動，又回到加州工作。2020年疫情期間，W先生開始感覺身體異常，但因疫情原因放棄直接去看醫生，而是選擇在網上就診。之後W先生感覺愈來愈不舒服，7、8月間再去做全身體檢時，發現病情惡化，已是癌症晚期，一個月後就撒手人寰。

親歷兩起發生在身邊的悲劇，張國興感慨萬千，他提醒民眾，雖然疫情嚴重，謹慎出行是好事，但一旦發現身體不適，還是要盡快去做檢查，避免延誤病情，錯過最好的就診時間。

張國興還說，網上看病給民眾帶來不少便捷，但如果需要面對面看醫生的話，一定不能迴避，同時也不要讓自己一年一次的健康體檢福利睡著。過去兩年因為疫情，很多人沒有做體檢，張國興提醒民眾，應該及時做全身檢查，發現病灶儘早診治。

疫情 華人 癌症

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