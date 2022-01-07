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黃湧貴鑽研免疫生物醫學 入圍雷傑納隆科學獎

記者丁曙／聖地牙哥報導
聖地牙哥Canyon Crest高中黃湧貴（Ryan Huang）入選2022雷傑納隆科學獎學者。（學生提供）
聖地牙哥Canyon Crest高中黃湧貴（Ryan Huang）入選2022雷傑納隆科學獎學者。（學生提供）

聖地牙哥縣Canyon Crest Academy是一所著名的科技高中，華裔生黃湧貴（Ryan Huang）以生物醫學項目「具有目標檢測功能的多重免疫條帶，同步量化針對 SARS-CoV-2和流感病毒的抗體滴度」，膺選2022雷傑納隆學者（Regeneron STS Scholar）。他和團隊首次證明 CFIA 是一種特定的、多目標的、定量的工具，具有對識別各種病原體（包括 SARS-CoV-2）的抗體進行數字化和同步監測的潛力。

黃湧貴介紹，在傳染病暴發期間，能夠定量監測個人對病原體的抗體的實用工具，對於疾病控制至關重要。目前使用的血清側流免疫分析 (LFIA) 只能檢測單個抗原的抗體存在，他研究的項目製造了一種基於YOLO v4 的物體識別的多路循環流動免疫測定 (CFIA) 測試條，可以快速量化和區分結合嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒 2 (SARS-CoV-2) 膜糖蛋白，或流感血凝素的抗體在使用一個樣本，測定免疫小鼠血清中的 (H1N1) 病毒，發現斑點強度指示針對 SARS-CoV-2 膜糖蛋白的抗體滴度，因此相對於 CFIA 中免疫球蛋白 G (IgG) 反應的斑點進行量化，以解釋圖像異質性。

COVID-19 大流行期間，改變了人們的學習和科研方式。黃湧貴說，經常無法進入實驗室，阻礙了他的研究進展。然而，他又非常幸運得到了導師的持續的支持，有時不得不在網上見面。「儘管如此，我為自己取得的成就感到自豪，我期待著未來多年的研究！」

作為2022屆高中畢業生，黃湧貴正在申請20多所大學，包括哈佛、耶魯和一些學士／醫學博士（BS/MD ）連讀課程的大學。他計劃主修生物學或生化工程，實現成為一名醫師研究員的願望。

聖地牙哥Canyon Crest Academy黃湧貴研究生物醫學項目膺選202...
聖地牙哥Canyon Crest Academy黃湧貴研究生物醫學項目膺選2022雷傑納隆學者。（學生提供）

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