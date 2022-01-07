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蔣雅斐致力創新網絡視角 入圍雷傑納隆科學獎

記者丁曙／克萊蒙報導
克萊蒙地區Webb高中女生蔣雅斐獲選2022雷傑納隆學者。（學生提供）
克萊蒙地區Webb高中女生蔣雅斐獲選2022雷傑納隆學者。（學生提供）

蔣雅斐（Fiona Jiang）是克萊蒙（Claremont）地區Vivian Webb高中學生，她的研究項目名稱「用圖形神經網絡展示數十年技術進步：創新網絡視角」。研究證明，大規模的專利網絡結構被證明可以產生有意義的創新表現，這對於研究和管理技術進步很有價值。

蔣雅斐介紹，為了解科技進步如何不僅建立在自身之上，而且還聯結到相關領域，人們構建了創新網絡，並探索了網絡結構對未來創新的預測能力。她參加的研究團隊利用美國專利商標局（USPTO）從1976年到2020年發布的近 700萬件專利的詳細申請信息，基於專利之間的前向和後向引用，構建了一個大規模的創新網絡。

團隊採用幾種最先進的圖形神經網絡算法（Node2Vec、Attri2Vec 和 GraphSAGE），通過考慮創新網絡結構從專利中提取有意義的表示（嵌入）。使用聚類分析，可以識別和分析來自學習表徵的創新集群和溢出效應。使用這些方法，可以學習並比較三種不同的圖神經網絡算法中的專利嵌入，其中GraphSAGE在鏈接預測精度方面實現了最佳性能。然後，專利被聚集成具有很強概況和結構相似性的專利組。集群說明同一集群的專利往往屬於同一領域；然而，觀察到跨領域的專利也聚集在一起，這意味著相鄰領域的創新具有很強的溢出效應。總之，專利學習嵌入的預測能力，證明了幾十年來創新增長方面的有用性。這些嵌入可以有效地預測專利之間的潛在聯繫，為未來的創新提供途徑。

在COVID-19大流行中取得科研成功很艱難，蔣雅斐表示，她很榮幸膺選為年度雷傑納隆學者，作為STEM專業的學生，這對自己來說意義重大。疫情期間做研究肯定更加困難，所以很感謝所有幫助自己度過這個過程的人，比如導師、父母和老師。

蔣雅斐她已被常春藤聯盟賓州大學（UPenn）錄取，主修網絡和社會系統工程 (NETS)，有興趣從事結合科學技術工程數學（STEM）和創業的職業。

常春藤 疫情 賓州

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