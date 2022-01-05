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13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關

洛杉磯訊

中國農曆新年將至，中國駐洛杉磯總領館4日鄭重提醒，務必充分考慮防疫大局和跨境旅行風險，「非緊急、非必要、不旅行」，確需赴華人員務必做好疫情防護。

駐洛杉磯總領館負責審核健康碼的航班包括：國航CA 988（洛杉磯→天津）、 CA 770（洛杉磯→深圳），南航CZ 328（洛杉磯→廣州），廈航MF 830（洛杉磯→廈門）。中領館表示，根據中國主管部門最新要求並結合當前防疫形勢，乘坐2022年1月13日（含）及此後自洛杉磯直飛赴華航班的旅客，都將要求遵照新健康碼申請要求。

乘坐1月13日（含）及此後自洛杉磯直飛赴華的航班中、非中籍乘客，除不滿三周歲的嬰幼兒外，均須在乘機前第七天及乘機前兩天內，在起飛地（洛杉磯）指定機構檢測後申請健康碼。受檢乘客必須本人親自到指定機構接受採樣。攜帶本人乘機時使用的護照（旅行證、回鄉證或台胞證等）原件，任何偽造身份接受採樣或找他人代檢，當事人將被禁止赴華。

申請人需簽署指定機構提供的書面同意書，同意其主動向總領館提供本人的個人信息、檢測情況和檢測結果等相關信息。此外，指定機構還會要求乘客現場簽署《赴華旅客健康狀況申報書V3》。

已接種疫苗的乘客，在完成疫苗所需全部劑次接種14天後，才能進行赴華前的全部檢測並申請健康碼。

中領館表示，將與指定機構核實採樣、檢測情況和檢測結果，同時核實疫苗接種憑證的真實性。必要時可能要求乘客補充材料或聯繫機構核改個人信息，還有可能要求乘客到指定機構交叉檢測。總領館每天審核時間為美西時間早9點至晚10點（含週末和節假日）。審核視提交時間和總量，時長或快慢不一。

除中領館的健康碼審核外，中國航司將採取體溫測量等防疫措施，對體溫檢測超標者，航司有權做出勸離等決定。部分航司需現場收取檢測證明，建議打印並攜帶一份備用。

中領館提醒有相關病史者暫緩赴華，包括曾確診新冠肺炎、核酸檢測呈陽性、未接種疫苗S蛋白IgM抗體檢測呈陽性、接種非滅活疫苗後，加測N蛋白IgM抗體呈陽性等，六個月後再考慮旅行。

中領館也規定，自美赴華人員須乘直達航班，總領館不為從美國經第三國（地區）赴華人員審發健康碼。如確有緊急、必須經洛杉磯赴華的，無論其來洛杉磯的交通方式，均須在始發國檢測並按中國駐當地使領館要求申請獲得有效健康碼；在洛杉磯乘機前第七天核酸檢測、七天自我健康監測，乘機前兩天內檢測，再次申請健康碼。

檢測 洛杉磯 健康碼

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