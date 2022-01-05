犰狳、水蛇、鱷魚爪…南加華人超市 稀奇野味熱賣

美國的華人超市也賣鱷魚爪。（記者陳開／攝影）

每逢佳節倍思親，讓在美華人懷念的，不僅有親人還有家鄉的美食。在美國的華人超市 ，食品常被誤以為品項單一，肉類只提供牛羊魚等常見食材，但其實在南加 華人超市，可以買到想不到的野味，從犰狳、水蛇到鱷魚爪，應有盡有。根據超市肉部負責人，這些野味不僅華人愛買，墨西哥人、越南人也超愛。

●標榜美國出產、野生抓捕

走訪南加州聖蓋博谷三家華人超市，記者發現許多「另類野味」。例如帶骨鱷魚腿，售價每磅13.99元，價格與上等牛肉相當。還有鱷魚肉片，每磅17.99元。鱷魚肉旁邊擺放著的，是長得很像穿山甲的北美犰狳，價格比鱷魚貴，為每磅25.99元。北方水蛇的價格更高，達到每磅29.99元。基本所有野外商標上，都寫著野生抓捕（Wild caught）字樣，部分還強調是在美國出產。

美國的華人超市販售冷凍水蛇。（記者陳開／攝影）

除了上述野味，還有野豬肉、活蟾蜍、梅花鹿肉、法蘭西炒鹿肉、野山雞與尾龍龜等，品種十分豐富。

其中一家超市肉部負責人發哥說，這類野味賣得一直很好，像犰狳就斷貨了一段時間，很多人找，最近才有貨。如今遇到元旦、春節，買的人更多。他說，買這類野味的不僅華人，還有越南裔、墨西哥裔。

發哥表示，鱷魚肉和犰狳都是德州來的。並有品牌他才會進，以保證品質。這些野生肉類都是經過防疫檢測，衛生品質過關的產品，鱷魚肉對身體有很多益處，有壯陽、清肺止咳的說法。

美國華人超市販售的鮮活蟾蜍。（記者陳開／攝影）

除了南加州少數幾家超市有賣這些生鮮野味，還有極少餐廳也會進貨。南加餐廳業者鹿強說，他的餐廳有時會按照客人的要求做一些野味，但不是什麼野味都可以做，他的餐廳最常見的野味是王八。

●美國人也愛犰狳 多用烤炙

其實美國野味市場比大家想像中的要豐富，不少美國人也青睞這些另類美食。例如在加州就有一家Exotic Meat Market，出售蟒蛇、大角羊及駱駝等品種多樣的野味。美國人也有吃犰狳的傳統，常見做法是烤炙。

不過近些年來，有多起吃野味引起大規模流行病事件。雖然世界上很多國家的野味市場存在監管不嚴的問題，但美國野味市場經過多個政府機關監管和檢疫。在聯邦層面，至少有四個機構對野味進行監管，以確保人類和動物的健康，以及食品安全和野生動物得到保護，分別是美國農業部 動植物衛生檢驗局 (APHIS)、美國漁獵管理局 (USFWS)、疾病控制和預防中心（CDC），以及食品和藥物管理局（FDA）。

●品種野生 其實養在農場

比如農業部屬下的動植物衛生檢驗局，會根據「動物健康保護法」和「動物檢疫法」檢查、扣留、檢疫和銷毀動物、肉類和肉製品。一些比較容易攜帶病毒的物種，會被要求強制檢疫。例如早先在國際上曾出現問題的動物種類，如果子狸、某些鳥類等，會被CDC禁止，以避免禽流感、SARS、伊波拉病毒等。而聯邦肉類和禽類檢疫法沒有涵蓋的進口動物，則歸FDA管轄。另外各州的漁獵局也對州內的動物保護和動物製品有管轄權。

其實根據美國農業部資料，民眾能在超市裡買到的野味，並非直接從野外捉來的，而是一些原本野生的品種，但在農場裡飼養過的動物。而這些農場需接受美國農業部的檢查，例如農場的衛生狀況、抗生素和抗寄生蟲藥的使用情況等，還會隨機抽取肉類樣本，檢測其中藥物殘留和細菌。如果從外國進口，則需要經過FDA檢疫。