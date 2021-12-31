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南加雨雪低溫 封路傳災情 露營地22人遇險獲救

記者王珂╱洛杉磯綜合報導
美國國家氣象局洛杉磯辦公室發佈降水總量 （圖源：KTLA）
美國國家氣象局洛杉磯辦公室發佈降水總量 （圖源：KTLA）

加州交通局12月30日最新消息：5號高速公路葡萄藤地區封路數小時後重新開放、冬季風暴給洛杉磯地區帶來了7吋的降雨和18吋的降雪、南加州創下多項低溫記錄、太平洋海岸公路的23号高速公路關閉，災情四傳。

據加州交通局稱，5號高速公路葡萄藤（Castaic）地區因冰雪天氣封路數小時後，所有車道在30日下午3時40分左右重新開放。

官方稱因為冬季風暴繼續在南加州造成傾盆大雨和長時間降雪，導致葡萄藤地區積聚了過多的冰雪，迫使交通停止。

美國國家氣象局洛杉磯辦公室12月30日上午發佈了洛杉磯縣和橙縣的降水總量：冬季風暴給洛杉磯地區帶來了7吋降雨和18吋降雪。洛杉磯地區迄今為止的最高降雨量是在聖蓋博山脈的科斯韋爾大壩（Cogswell Dam），大约7吋，該縣的許多地區都下了幾吋豪雨。

氣象服務數據顯示，在兩天期間，托潘加（Topanga） (5.38)、伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）(5.27) 和布倫特伍德（Brentwood）(5.10) 地區的降水量超過5吋，這些是迄今為止前六名降雨量中的三個。

馬里布利奧卡里略州立公園露營地（Leo Carrillo State Park campsites in Malibu）傾盆大雨，22人遇險獲救。

根據氣象局的數據，洛杉磯縣和范杜拉縣的降雪總量，海拔7,000呎高山迄今為止兩天的降雪量最高12到18吋。

巴爾迪山（Mount Baldy）的降雪量排名第二，為8吋。測量記錄在略低的海拔6,500呎處，威爾遜山（Mount Wilson）和皮諾斯山（Mount Pinos）並列第三各為6吋。

此外，南加州也創下多項低溫記錄。據國家氣象局的數據，每年這個時候的氣溫通常在60多度，但２９日該地區普遍出現了50多度和40多度的低溫。

有四個地點超過了之前的溫度紀錄：洛杉磯國際機場（LAX）29日的氣溫54度，破了2012年55度的紀錄；洛杉磯加大（UCLA）和Oxnard的氣溫分別創下了51度歷史新低，分別低於1991年和1987年創下的紀錄；聖塔芭芭拉（Santa Barbara）29日的氣溫為52度，低於1987年54度的紀錄；伍德蘭山（Woodland hills）（49 度）和卡馬里奧（Camarillo）（52度），均與1987年的最低最高氣溫紀錄相匹配。

加州交通局稱，12月30日早上馬里布的泥石流（Malibu mud）迫使太平洋海岸公路（PCH）的23號高速公路關閉，交通局隨即在上午8時30分宣布在關閉太平洋海岸公路交叉口的雙車道公路。

5號高速公路葡萄藤（Castaic）地區 （圖源：KTLA）
5號高速公路葡萄藤（Castaic）地區 （圖源：KTLA）

洛杉磯國際機場 加州 降雪

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葡萄藤區5號公路 雪封數小時

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