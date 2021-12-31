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劫匪被抓即保釋 疑隔日又對華人犯案

記者邵敏／洛杉磯報導
嫌疑女子抱住八旬華裔老人，強行親吻，藉機搶劫。 （監控截屏）
嫌疑女子抱住八旬華裔老人，強行親吻，藉機搶劫。 （監控截屏）

橙縣園林市 (Garden Grove)兩名母子搶劫犯，過去半年對亞裔老人頻繁下手，以強行讓老人戴假項鍊的方式搶劫真首飾。但這一對母子被捕後當天就被保釋，第二天疑似重回街頭，再次對華裔老人下手。

12月14日被園林市警方逮捕的嫌犯分別是Floarea Ghiocel，和她的兒子Marius Ghiocel，過去六個月，他們對亞裔老人作案近30起。被逮捕後的第二天15日，洛縣阿罕布拉市（Alhambra）兩名華裔老人，在同一時間段遭遇這對母子意圖搶劫，同樣是以強行戴假項鍊的方式搶奪真項鍊，所幸老人當時警覺，嫌犯未能得逞。

園林市警探Franks向本報表示，這一對母子嫌疑人14日被抓捕後關押在橙縣監獄，但很快被保釋出獄。涉及此案的是一個犯罪團夥，他們以相同手法對老人下手，目前這些團夥成員都已保釋出獄回到社區。對於阿市兩位老人遭遇的案件，Franks表示，是否這一對母子再次作案，需要當地警方確認後與園林市警方通報。記者聯繫阿市警方，目前尚未得到回應。

對於剛被逮捕的搶劫犯保釋後重回街頭作案，律師鄭博仁表示，如果確定是這一對母子嫌犯再次犯案，法官開庭時通常會考慮加重刑罰，並不再允許保釋。

面對加州治安每況愈下的現狀，鄭博仁分析，2014年提出的第47號提案得到當時選民的支持，允許檢察官不起訴一些案件，選民的投票理念改變很多政治人物的想法，追求輕罪輕罰。如今治安敗壞，47號提案的錯誤日漸明顯，選民也意識到當初投票通過此提案的錯誤，但要改變不是短時期能實現，一個法律的通過不會輕易撤銷，提出新法律並推翻47號法案很難，需要過程和時間。

同時擔任亞凱迪亞副市長的鄭博仁表示，「作為一個政治人物，我看到很多社會現象、很多決定都不是一朝一夕發生，是五年甚至十年累積下來的後果。」他認為，現任洛杉磯縣檢察長是問題，但檢察長也是依照現有法律定罪，因此根源在於選民自己投票通過的法律，嘗到苦果。

此外，鄭博仁還提到犯罪分子經常將目標針亞裔，因為亞裔不夠團結，如果類似案件發生在其他族裔身上，他們會集體站出來抗議扭轉局面，但亞裔並沒有這樣做。「今天傷害我們族裔的任何一個人，其實就是在傷害我們自己，我們一定要為同胞發聲，檢察官、政治人物沒有從亞裔民眾身上得到壓力，就永遠不會重視亞裔。」

Floarea Ghiocel（左）和兒子Marius Ghiocel（右）12...
Floarea Ghiocel（左）和兒子Marius Ghiocel（右）12月14日被捕後立即保釋，疑又對華人作案。 （園林市警察局提供）

亞裔 投票 華裔

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