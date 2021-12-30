跨年派對 戶外也要戴口罩 打疫苗、避群眾 少在餐廳室內用餐

新冠病毒Omicron病株構成嚴重威脅，公衛專家建議，新年這段期間在外用餐最好在戶外，大型聚會能免則免。（蕾蕾提供）

新冠病毒Omicron病株構成嚴重威脅，即將來臨的跨年派對活動，公衛專家建議謹慎小心，室內活動規模縮小，而且參加者都必須完全接種、打了加強針。大型活動最好在室外舉行，但不管怎樣，參加者都須全程配戴口罩 ，以防萬一。

洛杉磯時報對跨年防護建議如下：

第一，到餐廳用餐，最好在室外，盡量不要進到室內。

舊金山加大（UCSF）傳染病學者陳子平（Peter Chin-Hong）之前受訪時說，如果接種完全應該可以室內用餐，但隨著疫情再度升溫，現在連他都改口不該在室內用餐。

陳子平告訴洛時，雖然重症的機會不高，但接下來的隔離將會影響工作和家庭，所以安全為上，要是非得出外用餐，他寧可坐室外區。聖他克拉拉縣（Santa Clara）衛生局長柯迪（Sara Cody）也同意，認為在新增病例增加兩倍狀況下，事先點餐然後外帶最安全，她完全不建議室內又不戴口罩的場合。

第二，避免參加大型活動。

聖他克拉拉縣的柯迪說，除了小型聚會，或全程都在戶外的活動，不然她都不建議參加。洛杉磯加大 （UCLA ）公衛學者金－法利（Robert Kim-Farley）表示同意，而且絕對要避免室內唱唱跳跳的活動，因為很難保持適當距離。相對之下，他倒覺得戶外看煙火是個不錯的選擇，但還是應全程配戴口罩。

另外，專家都建議，在參加活動前應該先做一次快篩。陳子平說，雖然PCR檢測準確度夠，但拿到報告多半都已經是兩天後的事了，很可能做完PCR之後才被傳染，因此出發前再做一次快篩最安心。他說，五歲以下小孩目前還不能施打疫苗，但如果大人們都已經接種，那就問題不大；但如果來自不同家庭的多個孩童在一起，就不太安全了。

第三，非必要的搭機與會展，能免則免。

UCLA的金－法利說，面對當前情勢，非必要飛行能免則免，最好等一兩個月後再說，如果真的要飛，雖然搭機過程的風險不高，但到了當地變數會更多，特別是篩檢呈現陽性反應時，很可能會變成都關在旅館隔離。

至於會展，除非主辦方做好萬全準備，類似公衛專家近期在科羅拉多州的大會，會場座位相隔甚遠，必須出示接種證明並全程配戴口罩，並且確保通風良好，否則金－法利會建議，視訊與會就好。

第四，新年期間取消或縮小規模的活動。

舊金山煙火跨年已取消，洛杉磯市中心Grand Park的跨年晚會，改成視訊直播，倒數計時則會投影在市政廳牆面。

長堤市的跨年煙火仍舊舉行，不過當地商會建議最好找個餐廳觀賞。玫瑰花車遊行一樣照辦，但主辦方要求參加者都須出示接種證明與72小時內的陰性報告。觀眾如要進入收費區域，12歲以上都要出示接種證明與72小時內的陰性報告，18歲以上的還要出示附照片的身分證明，兩歲以上的都得戴上口罩。

第五，全程戶外的滑雪活動可以照常。

因為參加者本來就會戴上面部護具，但當進到室內區域時，UCLA的金－法利說，大家最好拿了食物就到外面吃。