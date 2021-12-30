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網紅餐廳員工確診歇業 食客仍湧至 想入店用餐

記者邵敏／巴沙迪那報導
巴沙迪那市一家網紅餐廳，近日因員工感染新冠病毒，關閉餐廳一周。（記者邵敏／攝影）
巴沙迪那市一家網紅餐廳，近日因員工感染新冠病毒，關閉餐廳一周。（記者邵敏／攝影）

巴沙迪那市（Pasadena）一家網紅餐廳，近日因員工感染新冠病毒關閉餐廳一周。餐廳大廚李先生表示，聽聞同事中招時，整個人神經都繃緊了，但即便餐廳宣布因疫情關閉，還是有不少食客紛至沓來，想要入店用餐。

據李先生敘述，12月19日他在餐廳工作了半天，下午老闆就宣布有一名員工已確診感染新冠病毒，並通知大家趕緊去做病毒檢測，確定自己有無感染。

李先生說，為保護個人隱私，老闆並沒有指出哪名同事中招，但大家都已猜到是一名後廚洗碗工，「這個同事前幾天一直咳嗽，一看不是感冒就是感染病毒，我當時勸他去做檢測，他還反問我為什麼要做檢測。」李先生抱怨，老闆那幾天也在後廚幫忙，但當時不重視，並沒有督促這名員工檢測，拖了好幾天。

得知同事感染新冠，李先生說自己全身都緊張起來，老闆本來還決定下午繼續開店，但心有不安，最終決定關門。當天店門口就張貼告示：根據洛杉磯縣衛生部門的防疫規定，本店暫時關閉；同時餐廳網站也宣布同樣的告示內容。

讓李先生十分不解的是，即便餐廳已張貼因疫情關閉的告示，還是有很多食客一直在門口張望，希望進店用餐，當員工再次口頭告知本店已暫時關閉，竟然還有食客問可不可以外賣。

李先生說：「告示寫得非常清楚，明眼人一看就知道有人染疫才關門，現在很多食客真的什麼都不管，吃飯好像比命還重要，明知有感染風險還要來吃，我是真不理解。」據李先生陳述，該店是當地一家網紅餐廳，疫情開放以來生意非常好，座無虛席，經常需要提前預定才能入店用餐。

這家網紅餐廳宣布關閉的第三天12月22日，因眾多員工反映預約不到病毒檢測，老闆專門請人到店中為每一名員工做檢測。李先生說，「我的檢測結果是陰性，繃緊了幾天的神經總算鬆了下來，但當時老闆還沒有通知我們究竟要關店幾天。」

12月23日上午，李先生再次來到餐廳上班，幾個大廚準備好各種食材準備開店時，發現前台服務生人手不夠，李先生和其他幾名同事猜測，沒有上班的服務生是不是也被傳染了，「那天老闆也沒有明說，只是通知我們繼續回家休息。」

餐廳關閉一周後的27日，李先生表示餐廳已開始做外賣生意，但什麼時候恢復堂食還沒有正式通知。據李先生所知，餐廳內的感染員工之前已經完全接種疫苗，屬於突破性感染病例。

檢測 疫情 洛杉磯

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