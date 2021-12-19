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獨享遊輪露台房 疫後價格很划算

記者邵敏／洛杉磯報導
華人獨享遊輪露台房間，八天七夜只需800元。（何小姐提供）
華人獨享遊輪露台房間，八天七夜只需800元。（何小姐提供）

因為遭受新冠疫情打擊，遊輪旅行一度無人問津，但最近不少遊客表示，現在正是遊輪旅行的好時候，主要是因為價格非常優惠，八天七夜的公主號墨西哥遊輪旅行，獨享一個露台房間，價格總共只需800元。

南加洛杉磯19名華人朋友，包括八對夫妻、三名單身遊客在內，近日一起組團參加公主號遊輪的墨西哥之行，大家直呼非常過癮，因為價格實在太誘人。

何小姐是其中一名單身遊客，她說，「我一人獨享一個帶露台的房間，從11月27日至12月4日，八天七夜的旅行，總共加起來800元左右，實在是太便宜了，算下來一天100元左右，住得好吃得好，去哪兒旅行都不會有這個價格。」

據何小姐介紹，一同前往的八對夫妻，兩人共享一個露台房間，總價格是1300元，相當於一人600多，也非常便宜。疫情前，何小姐曾參加過類似行程的遊輪旅行，她說那時價格兩人大概在1800元左右，現在直降500元，「價格如此優惠，華人如果有空餘時間的話，真可以藉此機會來一趟遊輪旅行，放鬆一下身心。 」

何小姐表示，雖然現在遊輪的娛樂項目大不如以前，但可以安靜地享受美食美景，十分愜意，「我每天在露台上看海上日出、日落，這才是真正的海上旅行。」

墨西哥 疫情 華人

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