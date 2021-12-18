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侮辱移民官智商？兩度稱疑染新冠 綠卡面試泡湯

記者王若然╱洛杉磯報導
移民局發放的綠卡面試拒信。（讀者提供）
移民局發放的綠卡面試拒信。（讀者提供）

疫情下，有一位辦理綠卡的民眾近日在綠卡面試的最後一關，以「可能感染新冠病毒」為由要求推遲綠卡面試，但竟被移民官慘遭拒絕，並駁回其I-130表格。

據洛杉磯移民律師提供的資料，在一封移民局（USCIS）發放的拒信中寫到，「USCIS在2021年11月17日要求你出席綠卡面試，但你並未如期出席。之前你要求推遲綠卡面談時間，原因是你可能二次感染新冠肺炎（encounter with Covid-19）。移民局在審查了你的資料後，拒絕你延後面試的申請，因為你的理由不是延後面試的正當理由。你在兩個月內有兩次可能感染新冠肺炎，說明你沒有做好進行綠卡面試充足的準備。因此，你的I-130表格被拒。」

洛杉磯移民律師龐飛表示，當事人很可能因為其他不可告人的理由，不能出席綠卡面試，就撒謊隨便編造理由。

移民律師許俊良分析說，I-130表格通常是親屬移民綠卡。疫情爆發以來，其實以新冠肺炎為由提出延後面試的案例是有的，並且很多都成功了。不過這位被拒的當事人可能在要求延期面談的申請中，引用的「可能二次感染」的理由不太恰當，讓面試官感覺不像是正當理由，因此才被拒絕。其實如果真的感染新冠，移民官也會以申請人有傳染病為由拒絕綠卡面談，但當事人可以等病好了再次申請面試。

移民律師劉龍珠分析說，很少看到以這樣的理由推遲綠卡面試的。而從理性角度出發，如果當事人感染了兩次新冠，這個理由站不住腳，因為醫學角度，一個人感染一次新冠康復後有抗體，不會在短時間內感染第二次新冠肺炎。如果當事人以與新冠患者密切接觸，而可能得新冠為由延遲面試，那就更說不過去，因為誰都有可能得任何病，該理由是在侮辱移民官的智商。

劉龍珠說，如果以感染新冠肺炎為由推遲面試，當事人要出示感染新冠的證明。一般推遲面試需要有真的去不了的理由，如在醫院接受治療，或被逮捕在監獄。他分析，這名被拒的當事人或許有什麼不可告人的理由無法出席面試，或說出來會影響拿綠卡，才編造這種理由。

許俊良表示，I-130表格被拒，也不代表當事人的綠卡申請就此「泡湯」，申請人還可以再次遞交130表格，再申請綠卡面談。他補充說，大約從10月開始，打兩針新冠疫苗也被包括在體檢檢查範疇，因此上述案例應該發生在此規定生效之前，屬特殊案例。

有民眾以可能感染新冠肺炎為由被拒絕延期面談。（Getty Images）
有民眾以可能感染新冠肺炎為由被拒絕延期面談。（Getty Images）

面試 綠卡 移民局

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