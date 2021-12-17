南加華人夫婦因信仰拒打疫苗 夫驟逝妻急接種

華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

加州民眾自接種第一劑新冠肺炎疫苗 至今，已有一年餘。目前加州超過一半居民已經完全接種疫苗。實際效果說明，多數完全接種疫苗民眾能很大程度避免病毒感染。不過至今仍有少部分華人因故未能接種疫苗。近日，內陸一對因信仰未能接種疫苗的華人夫婦，先生不幸疑似染疫過世，太太感覺事態嚴重，擔心感染趕緊尋找疫苗接種資源，以便盡快接種，勿讓悲劇重演。

居住內陸聖伯納汀諾縣的王太太說，先生在內陸倉儲從事物流工作，12月初感覺身體不適，呼吸困難。但因為平時身體很好，也不常出現什麼健康問題。到醫師診所就診時，也未將情況全盤說出，只是表示身體不適但問題不大。於是醫師簡單檢查後就讓他過幾天再來看看。沒想到，先生回家幾天後，竟然不幸身亡。

王太太表示，先生返家後只說呼吸不太順暢，於是就按感冒時喝些薑湯，希望如平時患感冒一樣很快恢復。先生過世後，王太太說，之後詢問醫師，才得知先生症狀與新冠肺炎初期症狀很類似，應該是感染了COVID－19病毒。

王太太表示，家裡收入來源主要靠先生從事物流運輸，先生過世對她打擊很大。希望先將先生後事料理完後，再恢復一段時間再說。她和先生一直未接種疫苗，一個原因是，因為關於疫苗的各種說法都有，擔心接種後對身體造成不良後果，反倒傷害身體。更重要的還是因為她和先生都是有強烈信仰的人。她現在很後悔，恨先前沒有督促先生積極施打疫苗。

她說，先生身體不適返家後，她在一旁照顧，現在很擔心自己也已感染病毒，於是趕緊詢問周圍朋友，了解到哪裡接種疫苗，希望儘快施打，避免一旦感染病情嚴重，先生染病悲劇會再次出現在她身上。

王太太說，新冠肺炎疫情 發生後，因為她和先生都是有堅定信仰的人，始終就認為信仰能夠拯救他們夫婦和家人脫離疫情折磨，也向親友信眾傳播這種想法。說來也很神奇，疫情後，她周邊親友並未有人染疫，更沒有住院和死亡情況。於是她和先生更加相信自己的觀念。對於媒體報導及各種傳說染疫死亡病例，她認為是與信仰不堅定或根本沒有信仰有關，於是堅持不接種疫苗。

通過先生的實例，王太太說，無論怎樣，還是要相信科學。她現在也勸周邊沒有接種疫苗的親友，趕緊施打COVID－19疫苗。尤其是現在，更具傳染力的變種病毒不斷出現，只有接種疫苗才能更好的保護自己的身體。她自接種疫苗後，到了公眾場合仍經常保持戴口罩，因為為了避疫有必要增加更多安全防護。