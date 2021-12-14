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矽谷工程師「移居賭城」居家辦公 染上賭癮難自拔

記者李雪／洛杉磯報導
矽谷工程師搬到賭城在家工作，結果染上賭癮。（示意圖，Unsplash.com下載）
矽谷工程師搬到賭城在家工作，結果染上賭癮。（示意圖，Unsplash.com下載）

疫情開始後，不少公司員工都在家工作。許多矽谷員工都搬到夏威夷、佛羅里達等風景優美的地方，或在路上一邊公路旅行同時遠程工作。華裔谷歌工程師Z先生選擇了「罪惡之都」拉斯維加斯，結果深陷賭癮。從賭場送的五元券，到最後開始從銀行借數萬元上賭桌。還好及時停手的他，希望分享自己故事和賭場的「套路」，提醒民眾也提醒自己。

疫情後Z先生因為想到還要工作，不想去有時差的地方，加之沒在沙漠住過覺得新奇，便選擇了拉斯維加斯。剛開始體驗很不錯，疫情期間人很少，而且比起加州，這裡酒吧、餐廳都正常營業，2021年初他就乾脆在此買房定居。

Z先生以前幾乎沒有賭博過，但搬來後發現娛樂活動太少，很快就把想看的電視劇都刷完，這時發現家附近有家小賭場，當時賭場有開會員送五元活動，明知是賭場圈套，他還是好奇開了戶。以一分錢的賭注在機器上玩了20分鐘，五元就成了十元。而這十元的獎勵，就是一系列深陷賭癮的開始，「心中火苗就被點燃了」。

他表示那時開始，他會不時去玩個十多二十塊錢，幾周下來發現自己還贏了一點，於是更加頻繁前往賭場。直到有一天晚上輸了200元後，他開始回家研究賭場遊戲，發現21點這款遊戲，是賭場莊家贏面是最小的，只有51%，於是轉而開始玩21點。第一個月下來Z先生竟然還贏了一兩千元，更加上癮。終於有一天晚上輸掉近5000元，不服輸的他第二天帶了1000元，又把5000元贏回來。這讓他產生自己已經掌握技巧的錯覺，更加有興趣，但也很快開始輸錢。

輸錢讓他非常「上頭」，特別上頭的時候，兩天48小時有35個小時都在賭場，他甚至跟公司請假，「當時覺得請假也要去，必須翻本」，兩天時間沒有吃飯，只是喝水抽菸。一晚在輸掉8000元後，他痛定思痛決定戒賭。

但剛戒了兩個月，他發現賭場在他的會員卡裡送了一些餐飲券，雖然明知是賭場套路，但Z先生自認為可以管住自己只要去吃飯就好，結果路過機器時還是沒有忍住。又一次輸光後，他確實再也沒有玩21點了，而是開始迷上了骰子遊戲（craps）。他表示，賭場豐富多樣的遊戲種類也是套路之一，總能讓人在玩膩一款後，仍能找到另一個有新鮮感的遊戲。

接下來一段時間裡Z先生越玩越大，一日輸掉9000元後，他想起自己銀行有信用額度，於是借了1.1萬又去賭場，一個小時後又輸光了，當時已在賭場待了十多個小時的Z先生，又從銀行借了2萬元。好在當天把所有錢又贏了回來。最快的時候，五分鐘就贏回了1萬多元，最終抱著好幾萬元現金，在眾人目送下由保安護送到停車場。

但之後Z先生也十分害怕，計算後發現，每扔一次骰子，都有六分之一概率輸掉6000元，當天能贏回來全靠自己運氣好，連續十多次都沒有扔到輸的數字，概率已經小到零點零零零幾了，那也是第一次他出現了後怕的心態，於是決定趁這機會戒賭。

戒賭三個月來，賭場將Z先生的等級一再升高，現在幾乎已到最高級別會員，給他贈送了約1000元餐券、免費住宿甚至理髮等，甚至給他配備了專員服務，試圖吸引他再回到賭桌。

Z先生總結表示，第一次贏了500元後的開心程度，之後即再贏好幾千也都不再有同樣感覺，這種多巴胺的刺激和物質依賴是一模一樣。

一年多輸贏波動下來，他大約累積有超過100萬元的「流水」。他說，在賭場沒有必勝的策略，即使明知道賭場永遠贏面更大，但賭徒心態就認為自己可以通過短期波動賺到錢。可雖然有概率贏，但其實每個個體只是一個小樣本，最終還是會被大數定律「衝掉」，不可能真贏錢，而若一旦輸了，可能就會傾家蕩產。

疫情 加州 矽谷

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