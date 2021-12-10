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慫恿女兒球場毆華生 施暴者母親被起訴

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華裔少女韓宜文（Lauryn Ham）11月7日在南加橙縣園林女子籃球比賽（Garden Grove girls' basketball game）中，突遭對方球員毆打，導致腦震盪。令人吃驚的是，施暴者疑似在其母的慫恿下才動手打人。橙縣司法單位9日證實這名施暴者母親為住在拉朋地（La Puente）的44歲齊拉（Latria (Tira) Shonty Hunt）。她的惡劣行為遭檢方以一次慫恿少年違法輕罪、一次威脅（battery）輕罪起訴。

據悉，被告若被定罪將面臨最多在橙縣監獄關一年的牢刑，被起訴的齊拉預訂在1月26日傳訊。韓宜文的母親謝思恬（Alice Ham）聽到此消息之後，在接受外媒採訪時指出，她很開心檢方起訴這名慫恿孩子的母親，指出其女韓宜文的外傷已逐漸康復，但心理層面受的傷，仍得花上一段時間。

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）在聲明中表示，家長鼓勵孩子在體育項目上施暴，是非常不合情理的。青少年運動項目重點是教育孩子守紀律與團體合作和運動精神，「不管怎樣贏了就好」的心態，完全喪失了對其他人及運動事項的尊重。父母有義務教育孩子基本的做人處事，教育孩子也是父母的責任。他絕不容許有孩子在任何情形下成為故意施暴的對象。

事發比賽是在Map Sports Facility舉行的秋季大露營錦標賽第二場，也是最後一場比賽。該比賽隊伍從小學二年級到大學的男女學生都有。當時Dream Academy隊的一名球員嘗試三分球但未命中，SoCal Blaze隊則至少領先15分。而在這個未投中的三分球發生幾秒後，Dream Academy隊未投中三分球的球員，突然揮拳打倒對方球隊15歲的後衛，即華裔女孩韓宜文。視頻中她當場倒地，裁判趕緊吹哨子暫停比賽。

橙縣 教育 華裔

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