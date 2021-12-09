賈斯康曬八大司改政績 企圖平息眾怒

最近幾周大洛杉磯 地區接連爆發團夥快閃搶劫案（Smash-and-Grab Robbery），以及24小時內兩位小學生在學校附近中槍一死一傷，廣大民眾和多位民選官員對於洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）推行的司法改革的惡果再度發出了罷免的怒吼。面對排山倒海的輿論壓力，賈斯康8日在司法大樓召開記者會，宣揚他上任一年來取得的八項政績，特別強調取消現金保釋制度是為了公正，企圖平息眾怒。

影音來源：記者丁曙

賈斯康回顧了他在公共安全方面的紀錄，以及他在上任第一年實施的八項刑事司法改革，特別強調「我始終將公共安全放在首位。」「在過去一年裡，我們展示的科學和數據分析證明如何幫助我們的社區更安全、更健康。幫助我們擴大和改善為犯罪受害者和倖存者提供的創傷知情服務，並且解決刑事法律體系中的大規模監禁和不公平等問題。」

針對最為民眾詬病的「零保釋金」政策，賈斯康辯解，根據加州法律，地檢署辦公室不再為被指控犯有輕罪和非嚴重或非暴力重罪，以及對社區沒有危險的個人尋求現金保釋。 因為「現金保釋創建了兩種司法系統，允許擁有財務資源的人獲得自由，而那些缺乏財務資源、即使不會對社區構成危險人們也會繼續被監禁。」

賈斯康還動之以情，他以作為一個從警40年的警察和檢察官 ，作為一個有四個子女的父親和四個孫子女的祖父，怎麼可能忽視公共安全？「我自始至終都將公共安全置於首位」。

賈斯康曬出的八項司法改革政績包括：為犯罪受害者和倖存者提供服務的「創傷知情法」（trauma-informed approach），不再以成人罪名起訴兒童，將許多與藥物濫用、貧困和精神疾病相關的輕罪，從刑事法律體系中轉移出去，取消了許多不利於公共安全的加重刑責，為輕罪、非重罪或非暴力犯罪取消了現金保釋制度等等。

為了解決洛縣一些犯罪率最高的社區的暴力根源問題，成立了「社區減少暴力科」（Community Violence Reduction Division），該部門與洛杉磯警察局積極合作，向洛杉磯警察局的四個部門派出資深檢察官和調查員，以起訴暴力犯罪並想辦法阻止它。

針對漠視受害人家庭的說法，賈斯康辯稱他實施了一種「創傷知情法」（trauma-informed approach）。他還召集了該辦公室的第一個犯罪受害者諮詢委員會，通過幫助擴大受害者外展和服務來促進公共安全。