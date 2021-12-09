我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

賈斯康曬八大司改政績 企圖平息眾怒

記者丁曙／洛杉磯報導

最近幾周大洛杉磯地區接連爆發團夥快閃搶劫案（Smash-and-Grab Robbery），以及24小時內兩位小學生在學校附近中槍一死一傷，廣大民眾和多位民選官員對於洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）推行的司法改革的惡果再度發出了罷免的怒吼。面對排山倒海的輿論壓力，賈斯康8日在司法大樓召開記者會，宣揚他上任一年來取得的八項政績，特別強調取消現金保釋制度是為了公正，企圖平息眾怒。

影音來源：記者丁曙

賈斯康回顧了他在公共安全方面的紀錄，以及他在上任第一年實施的八項刑事司法改革，特別強調「我始終將公共安全放在首位。」「在過去一年裡，我們展示的科學和數據分析證明如何幫助我們的社區更安全、更健康。幫助我們擴大和改善為犯罪受害者和倖存者提供的創傷知情服務，並且解決刑事法律體系中的大規模監禁和不公平等問題。」

針對最為民眾詬病的「零保釋金」政策，賈斯康辯解，根據加州法律，地檢署辦公室不再為被指控犯有輕罪和非嚴重或非暴力重罪，以及對社區沒有危險的個人尋求現金保釋。 因為「現金保釋創建了兩種司法系統，允許擁有財務資源的人獲得自由，而那些缺乏財務資源、即使不會對社區構成危險人們也會繼續被監禁。」

賈斯康還動之以情，他以作為一個從警40年的警察和檢察官，作為一個有四個子女的父親和四個孫子女的祖父，怎麼可能忽視公共安全？「我自始至終都將公共安全置於首位」。

賈斯康曬出的八項司法改革政績包括：為犯罪受害者和倖存者提供服務的「創傷知情法」（trauma-informed approach），不再以成人罪名起訴兒童，將許多與藥物濫用、貧困和精神疾病相關的輕罪，從刑事法律體系中轉移出去，取消了許多不利於公共安全的加重刑責，為輕罪、非重罪或非暴力犯罪取消了現金保釋制度等等。

為了解決洛縣一些犯罪率最高的社區的暴力根源問題，成立了「社區減少暴力科」（Community Violence Reduction Division），該部門與洛杉磯警察局積極合作，向洛杉磯警察局的四個部門派出資深檢察官和調查員，以起訴暴力犯罪並想辦法阻止它。

針對漠視受害人家庭的說法，賈斯康辯稱他實施了一種「創傷知情法」（trauma-informed approach）。他還召集了該辦公室的第一個犯罪受害者諮詢委員會，通過幫助擴大受害者外展和服務來促進公共安全。

加州地區接連爆發團夥快閃搶劫案，賈斯康意欲平息眾怒。（監控視頻）
加州地區接連爆發團夥快閃搶劫案，賈斯康意欲平息眾怒。（監控視頻）
>
賈斯康搬救兵、維吉尼亞州阿靈頓縣檢察長塔夫提為宣揚司改政績，意欲平息眾怒。（記者...
賈斯康搬救兵、維吉尼亞州阿靈頓縣檢察長塔夫提為宣揚司改政績，意欲平息眾怒。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 檢察官 維吉尼亞州

上一則

賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

下一則

司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

延伸閱讀

洛縣檢察長曬八大司改政績 盼平息犯罪升高的眾怒

洛縣檢察長曬八大司改政績 盼平息犯罪升高的眾怒
全美最擁堵高速路段 洛杉磯有四條

全美最擁堵高速路段 洛杉磯有四條
馬州廢除州長權限 今後無權拒絕讓終身囚提前保釋

馬州廢除州長權限 今後無權拒絕讓終身囚提前保釋
賈斯康縱容冷血殺人犯 罷免行動再起 下月收集選民連署

賈斯康縱容冷血殺人犯 罷免行動再起 下月收集選民連署
團夥快閃搶劫浪潮 刑事改革後遺症？

團夥快閃搶劫浪潮 刑事改革後遺症？
團夥快閃搶劫浪潮是洛縣檢察長刑事改革的後遺症

團夥快閃搶劫浪潮是洛縣檢察長刑事改革的後遺症

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣