加州再發紓困金 看郵編可知收到日期

加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

「金州刺激計劃2」（ Golden State Stimulus II program）12月17日前再發80萬3000筆紓困金 ，共計5億6300萬元。

根據加州 稅務局（FTB），這一輪紓困金多數郵寄支票 到家，預計寄出80萬張600至1100元不等金額的支票，還有3000筆從網上直接轉帳。

「金州刺激計劃2」從今年9月開始陸續發放疫情紓困金，直到所有符合資格的民眾都收到為止。對於那些收入符合條件的人們，加州將發送600元救濟款，如果受助人的家屬也符合條件，將可額外獲得500元。

根據這項救濟計畫，在2020年納稅申報表中，個人調整後總收入（adjusted gross income）低於7萬5000元的民眾有資格獲得紓困金。截至這輪紓困金，加州已經發出了51億元。

通過網上轉帳的民眾需要等候約三個工作日才可到帳。接收郵寄支票的民眾，可根據郵編的後三位數字查詢：

376-584: 11/15/2021 至 12/03/2021；585-719: 11/29/2021 至12/17/2021；720-927: 12/13/2021 至12/31/2021；928-999: 12/27/2021至 1/11/2022。