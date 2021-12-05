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睡夢中聽到門外陌生男呼救 少女機警 逮殺音樂名人妻嫌犯

編譯組╱綜合報導
殺害音樂傳奇Avant妻子的兇嫌Aariel Maynor被少女在後院發現。（KTLA）
殺害音樂傳奇Avant妻子的兇嫌Aariel Maynor被少女在後院發現。（KTLA）

洛杉磯時報報導，17歲女孩麥奎爾（Grace Campbell-McGuire）1日凌晨，睡夢中聽到一陣陌生男子的呼救聲響，意識到家中可能遭遇入侵者，冷靜的她報警求救。沒想到這名入侵男子，竟是在比佛利山莊槍殺搖滾名人堂的著名慈善家、音樂傳奇人物Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant的主嫌，他就是29歲前科犯梅諾（Aariel Maynor）。

當天凌晨3時左右，躺在床上的麥奎爾被聲音驚醒，一開始她認為是父親在她的房間外抽屜翻找東西。緊接著她聽到臥室門外一聲巨響，然後是一名陌生男子痛苦的叫喊聲。麥奎爾靠在門上報警。幾分鐘後，她聽到男子自己撥打911的聲音。

「他在我臥室門外大喊大叫，撥打911，說他被一名戴著滑雪面罩和夾克的男子槍擊」麥奎爾說，「然後他把我們地址給了接線員。」

當洛杉磯市警員抵達位於好萊塢Graciosa Drive 6000號街區住宅時，他們發現梅諾在麥奎爾家後院，腳受到槍傷，並在附近發現一把AR-15步槍。

警方表示，如果梅諾沒有用槍誤傷自己的腳，他應可從麥奎爾家中成功逃脫。

麥奎爾說，在撥打911時，梅諾一拐一拐的走出屋子，大聲呼救。「他說著，幫幫我，我在流血，我是基督徒」麥奎爾回憶道。

麥奎爾結束911報案電話後，在房間內等待警方。警察抵達後，要求麥奎爾舉起雙手，就在這時，她注意到樓梯附近有一灘血，離她的臥室不遠。

麥奎爾父親坎貝爾（Robert Campbell）被騷動驚醒，下樓，警方將武器對準他。「他們拔出槍，身後是一灘血」他於3日回憶道，「我不知女兒發生什麼事，警方一直跟她在一起。」

就在接獲麥奎爾報警前一小時，比佛利山莊警局接獲報案，指Maytor Place發生槍擊案。當警方抵達時，發現Jacqueline Avant遭受槍擊。一名消息人士說，當護理人員將其送醫時，她是清醒的，但送醫後傷重不治。

當局指出，多台監控攝影機顯示，槍案發生後，一輛汽車從比佛利山莊向東行駛。當天上午，麥奎爾將車輛描述為一輛金色的Lexus Sedan，被發現停在距離坎貝爾家約七哩處。

坎貝爾父女說，梅諾從一扇窗戶闖入他們家，拿了一本護照、一把禮卡和坎貝爾汽車鑰匙。

麥奎爾說，警方找到他時，他拿著三個裝滿內衣、襪子和各種電子設備充電線的袋子。

洛杉磯市警局華裔副局長周寶來（Blake Chow）說，警方將梅諾拘留後，將一些疑點與Avant案件聯繫起來，通知比佛利山警局。

警方離開後，父女清掃家裡，麥奎爾發現住宅外人行道上的裂縫中，有些閃亮的東西，一看是一個上面有著頭髮的子彈碎片。

探員2日從坎貝爾家中找到證據，不到一小時，警方宣布這名闖入他家的男子，就是Avant凶殺案主嫌。

比佛利山莊警局長Mark Stainbroook說，梅諾有多起犯罪紀錄，包括入室盜竊和搶劫，過去十年中曾多次服刑。

比佛利山 911 洛杉磯

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