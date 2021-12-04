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零保釋金政策 洛14快閃搶嫌全獲釋 市長、警長籲檢討

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州高端商品店的團夥快閃搶劫場面。（商場監控視頻）
加州高端商品店的團夥快閃搶劫場面。（商場監控視頻）

11月以來一連串快閃打砸搶劫（smash-and-grab robbery）案讓洛杉磯地區的零售商和購物者手足無措，洛杉磯市警局（LAPD）2日下午宣布，已經逮捕了14 名與這幾起犯罪案件有關的嫌疑人，但在現行零保釋金政策（zero-bail policies）下他們全部獲釋。市長和警長呼籲檢討零保釋金政策，「應該能夠把犯人關進監獄裡。」

在2日（周四）下午舉行的新聞發布會上，警長摩爾 (Michel Moore)說，被捕的嫌疑人中一名是少年。其他人要麼保釋，要麼零保釋金。但去年針對某些犯罪（包括入室盜竊）實施了零保釋金政策，這是在 COVID-19 大流行期間減少監獄人口的一項公共衛生措施。

摩爾指出，「有些犯罪分子認識到這種情況並且正在利用它。」他以其中一起事件為例， 11月23日在Fairfax區Grove購物中心的 Nordstrom 百貨公司發生的快閃搶劫案。警方追捕搶劫犯進入南洛杉磯後，三名嫌疑人被捕。 一個是少年，兩名成年嫌疑人有犯罪紀錄，但仍然以零保釋金獲得釋放。

洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti)說，「社區需要刑事司法系統、法官和獄警的幫助，有些人需要入獄。」 市府已經開放了這座城市的很多地方，也應該能夠開放監獄，我們也應該能夠讓法官把犯人關進監獄裡。

加州高端商品店的團夥快閃搶劫場面。（商場監控視頻）
加州高端商品店的團夥快閃搶劫場面。（商場監控視頻）

市長試圖安撫公眾，「購物中心和商場是節日期間購物的安全場所」，警方已得到了市政府和市議會的全力支持，獲得他們所需要的制止搶劫的資源。

賈西提敦促公眾注意周圍環境，減少使用手機的時間，並表示他和其他官員希望在呼籲公眾在保持警惕和不要恐慌之間取得平衡。

賈西提痛斥快閃搶劫案「是一次如此大膽和無恥的犯罪。有點切入了我們認為的城市核心。」他同時也安慰市民， 「這不是我們經常看到的事情」。

在 Nordstrom遭快閃搶劫之後，警長摩爾向洛市民事監督警察委員會報告，他正在加強對高端零售商的巡邏。幾天後，警方在「黑色星期五」晚上啟動了全市戰術警報，以應對一系列搶劫案，並於周六凌晨2點解除了警報。

位於洛杉磯市南La Brea的Wilshire區的 Ksubi 服裝店經理說，「不幸的是，這件事從11月18日開始就落在了我們店門口，當時發生了第一起搶劫事件。」 該店的財產損失為1萬美元，但涉案的嫌疑人仍然逍遙法外。

洛杉磯市長賈西提（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋金政策把犯人關進監獄裡。（KTL...
洛杉磯市長賈西提（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋金政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯 監獄 賈西

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