「黑色星期五」不給力？民眾搶好康不手軟

Costco的黑五海報。（Costco網站）

感恩節黑色星期五戰線拉長，早在半個月前，不少商家早就推出不同階段的感恩節促銷，促銷產品應有盡有。但礙於物價上漲，海運不暢，也有民眾反應今年黑五 不給力，看來看去都沒什麼好折扣，不過需要的東西還是會趁黑五打折時候買。

Best Buy，Costco ，Macy's，Walmart，Target，Amazon，Sam's Club每年都是黑五推出各種重要促銷的商家，iPhone、蘋果、電視、顯示器、耳機、電腦、遊戲機、智能設備等電子產品、冰箱、洗衣機、空氣炸鍋、蒸汽機、料理機、吸塵器、電動牙刷和美妝護膚產品等都會有折扣。

Costco的Macbook只要799.99元，還有微軟的Surface Pro8只要1199.99元。Osaki按摩椅直接減價1000元，只要2599元。Waterpik水牙線套裝原價89.99元，現價64.99元。

Tory Burch購買250元可享七折，因此一件羊毛羊絨大衣只要209.3元，Tory Burch Ella加絨斜挎包只要229元。COACH Outlet低至三折，額外還有7.5折。Sephora低至五折，Dyson現在也有黑五的折扣，吹風機現在只需343.9元。

Converse官網Taylor All Star女鞋只要27元，Chuck Taylor All Star帆布鞋37元，需要使用折扣碼CYBERWEEK 。Nordstrom蘭蔻粉色爽膚水買一送一只要58元，La Mer精粹水5oz 是165元，還赠1oz精粹水和2片精粹面膜，需要使用折扣碼LAMERDM。

亞馬遜Roborock石頭7元，掃拖一體機套裝現價719.99元(原價949.98元)，Bose新旗艦降噪耳機降價50元，Apple AirPods Pro 耳機原價249元，現價189.99元。

Best Buy購買Apple價值100元的禮卡，贈送15元的BestBuy禮卡，Marshall Stanmore II藍牙音箱原價349.99元，現價249.99元。Insignia 6qt 多功能電壓力鍋59.99元，現價29.99元。Dyson空氣淨化冷風扇原價399.99元，現價299.99元。

民眾李先生最近一直買買買，他說，在Sam's Club買了鑄鐵鍋，並買了Costco的攪拌器和一個電腦。黑五還沒到，已買了一堆東西了。雙十一、黑五、網絡星期一（cyber Monday）、 聖誕節、新年，這一路買買買的節奏，還想買藍芽降噪耳機和無繩吸塵器。

也有民眾表示折扣給力才會買，華人 金小姐說，去年就想買咖啡機、掃地機器人、華夫餅機，今年購物單新增頭戴降噪耳機。希望今年黑五折扣給力，物價漲太快，感覺好多東西都漲了好多，要是折扣不給力的話，是真的不知道荷包怎麼支撐下去。

不過對於生活日用品，打折就是賺到。華人林小姐說，現在沒個半價折扣，都沒興趣買，每年黑五只囤護膚品美妝，今年照舊。