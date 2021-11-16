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南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補

記者張宏╱洛杉磯報導
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者／攝影)
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者／攝影)

招人難！南加各行業華人老闆大呼缺人，年薪5萬元的行政助理廣告無人問津，巴士司機動輒喊累，老闆只能親自上陣，旅館經理要幫忙換床單，美容院老闆要加薪30%才能留住技術員工。時下的僱傭關係忽然變成老闆求員工，一場疫情讓勞資關係的性質完全改變。

巴士公司老闆鹿強表示，現在他成了超級替補，要親自上陣開巴士。因為有兩個司機臨時請假，現在本地遊興盛，公司一到周末就很忙碌。然而，巴士司機有人改行有人去開卡車，以往他們天天開車也沒人喊累，現在開兩天就喊累，就想回家躺著休息。疫情失業金讓很多人變懶了，大家不缺錢了，不工作也沒有壓力。

鹿強的另外一家保險公司也在招人，他說，現在文職人員也都不好找，登了很久廣告只收到一個簡歷，安排面試但人卻沒出現，可見面試者有很多的選擇，不像以前一份工有好幾個人來面試。

爾灣一家華人診所近期準備開張，要招聘一名行政助理但卻無人面試。（讀者提供）
爾灣一家華人診所近期準備開張，要招聘一名行政助理但卻無人面試。（讀者提供）

爾灣的一家華人診所近期準備開張，要招聘一名行政助理，年薪5萬以上，且還包括眼睛牙齒等醫療保險和401K退休計畫等福利。業者張小姐表示，這個待遇在疫情前是相當好了，但是幾處打了廣告卻不見有人面試，問詢了幾個目標人選，結果人家不為所動。

旅館業也面臨員工緊缺，業者李德揚表示，尤其是清潔員工缺乏，旅館經理只好自己進客房拆床單。如果員工介紹人來這裡工作超過三個月，還會給介紹人發獎金，以此吸引人來工作。

美容行業對員工的技術含量要求高，迫使老闆加薪留人。Michelle郭表示，現在任何一個行業都缺人，需要提供高薪和員工福利才能留住人。她最近給員工的時薪漲了5元到10元，不漲留不住人。尤其醫療行業，有經驗有執照的護士急缺，現在都是每小時60元起跳，有的要80元或90元，甚至還有100多元。

同時，疫情也讓一些老闆認識到好員工的價值。華人業者Tim丁表示，他最近給公司服務五年以上的員工全部加薪30%，一方是希望留住人，一方面是感謝他們沒有跳槽，或選擇居家領失業金，勤勞忠實的員工值得獎勵。

南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者╱攝影)
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者╱攝影)
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者／攝影)
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者／攝影)

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