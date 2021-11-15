護照過期急返台 可向駐洛台北經文處申請入國證

新冠疫情爆發以來已近兩年，台灣邊境隔離政策雖稍有放寬，但仍是非常嚴格。（本報檔案照）

新冠疫情 爆發以來近兩年，台灣 邊境隔離政策雖稍有放寬，但仍是非常嚴格，造成一些面臨緊急特殊狀況的旅外僑胞很多不便。

家住橙縣的許女士，因住在台灣的93歲高齡婆婆過去幾個月進出醫院多次，身體每況愈下，今年底打算與先生返台探親，但她未注意到中華民國護照已於7月初過期，目前重新辦理護照擔心耗時太久，趕不上她想要返台的行程，但又不知如何是好？

無獨有偶，兩周前住在台灣的90歲高齡母親突然因病住院，令住在洛杉磯 的劉先生恨不得趕快返台，親自照顧獨居在台的母親，卻發現自己的中華民國護照已經過期。但他發現若按照正常程序重新辦理護照，返台行程會大大延後，急得像是熱鍋上的螞蟻。經過向萬象旅行社的Wendy求助諮詢後，才了解他可以向駐洛杉磯台北經濟文化辦事處申請入國證，解決燃眉之急。 目前劉先生已經順利返台，住在防疫旅館隔離中。

針對這類情形，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，國人持登載有國民身分證字號的中華民國護照即便已經過期，只要過期時間在六個月內，仍可自美國搭乘直飛台灣的班機返台，回台灣之後再辦理護照是最快的方法。否則依照目前經文處護照辦理程序，因護照得送回台灣代繕晶片，來回過程得花上約兩個月，速度比較慢。

但因各個航空公司內規不同，比如駐處單位曾接獲搭乘聯合航空返台的僑胞反應，出示過期六個月內的中華民國護照時，仍被要求出示「入國證明書」才能上飛機的情況，建議護照過期六個月內的僑胞，最好搭乘直飛台灣的華航或長榮班機返台。

至於家人若在台灣出現緊急特殊狀況，來不及等候護照換發時，只要能出示相關佐證文件，也可向經文處申請「入國證明書」，憑藉該文件入境台灣。

駐洛杉磯經文處副處長林暉程指出，只要僑胞得以出示過期護照或身分證，證明國籍身分，加上一些必須緊急返台的佐證資料，基本上在二至五個工作天，即可取到入國證明書。緊急返台佐證以書面資料為主，例如：喜帖、喪事相關文件、醫院證明等。

林暉程解釋，入國證明書僅適用在台灣有戶籍的中華民國籍國人。該文件雖為符合國際規範的旅行文件，但只適用於直飛返台的民眾，轉機或跨國旅行還是得以出示有效護照為主。經文處會依照個案情形酌情處理，儘量給予最大的協助。

萬象旅行社的Wendy則指出，入國證明申請下來，只有30天期效。

而自新冠疫情爆發之後台灣邊境從嚴管理，但根據台灣中央流行疫情指揮中心公告，今年9月13日起開放已完成結婚登記的國人外籍配偶，及未成年子女於邊境嚴管期間申請入境，外交部駐外館處將配合受理依親簽證申請。

林暉程解釋，簡單來說，國人外籍配偶及未成年子女需向駐外單位申請「特別入境許可」，申請時提交結婚證明或出生紙等關係證明，並須先經文件管轄駐外館處驗證，才能核發「特別入境許可」。比如僑胞若是在拉斯維加斯結婚，必須在駐舊金山經文處取得結婚證書驗證，因為拉斯維加斯不隸屬駐洛杉磯經文處轄區。

林暉程強調，因為疫情關係，目前經文處針對此項申請，只限開放郵寄方式申請處理，過程耗時約一個月。不過當事人若情況真的很緊急，可致電總機說明情況並提出佐證文件等，經文處將盡可能加快協助。值得注意的是，凡是超過20歲以上國人的子女，除非是緊急人道考量，目前不列在開放入境對象。