洛市不再要求購物商場檢查接種證明，圖為Nordstrom出入口。（Getty Images）

洛杉磯 市議會12日追認SafePassLA的防疫 規定，不過對於適用場所加以刪減，排除了購物商場（mall and shopping center），但是其他市府已在8日公告的店家，仍需在客人進入前確認是否完全接種。

購物商場獲得排除的原因是，議會認為占地遼闊、出入口又多，每一處都要設攔檢點有執行上的困難。不過議會認可的SafePassLA，雖然緩衝期仍為11月29日才執法，但罰則明顯比洛杉磯縣高，第二次違反者處以1000元罰鍰、第三次2000元，第四次與累犯5000元。

另一項由議會修改的SafePassLA的防疫規定則是年齡限制。議會版要求，僅12歲以上者必須出示證明，11歲以下幼童不需要。其他規定則如市府所訂，必須出示接種證明才能進入的包括：

• 餐廳、酒吧、速食店、咖啡廳、品嘗室、便餐店、各類酒坊與飯店的宴會廳。

• 健身房、育樂中心、瑜珈等美體教室，拳擊場、體訓營，以及各類室內體育課程。

• 電影院 、演奏會、劇場、成人娛樂處所、商業展演、保齡球館、電子娛樂場、牌房、家庭休閒中心、撞球館、娛樂中心。

• 包括spa、美甲、髮廊、日曬房、護膚館、刺青店、耳洞店、按摩店等個人照護店家。

• 室外5000人以上的活動，則需出示接種紀錄或篩檢陰性證明。