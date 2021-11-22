另類生活／華人夫婦愛露營 30天RV遊美 全程近1萬哩

華人夫婦老白（左）、小黃（右）都是野外露營愛好者。（記者啟鉻／攝影）

在南加州 華裔群體中，追求戶外露營、野外探險的人愈來愈多。年輕夫婦老白（白雪松）、小黃（Julie Huang）是其中愛好者，他們有著一樣志趣，擁有越野車、RV，曾駕駛RV在一個多月時間，環遊美國 。將這項活動成為生活必不可少一部分，盡情體會旅遊休閒樂趣。他們結識一些有著共同愛好的朋友，結成「野生小夥伴」，一起享受大自然，並將露營探險活動拍成視頻，上傳社交媒體，與大家分享。這對年輕夫婦還有一個夢想，就是擁有一個露營培訓基地，不求太大，只要大家彼此分享露營尋奇探險知識、快樂。

住洛市老城 沉浸歷史中

老白、小黃夫婦現居住在洛杉磯市中心的文化藝術區一棟廢棄廠房裡，周邊有不少展覽館和古蹟，還有不少藝術家在附近居住。他們說，自從六年前兩人新婚後，就一直住在這裡。他們喜歡這裡的文化藝術氛圍。認為要瞭解洛杉磯老城，就是要沉浸在歷史文化中。雖然周邊鮮少華人，還有遊民露宿、治安狀況也令人擔心，但他們依然不為所動。更令他們著迷的還有戶外露營探險。夫婦倆志趣相投，互相影響，尤其喜歡到普通旅遊到不了的地方尋奇，曾駕駛露營車30天環遊美國。

夫婦旅行。（受訪者提供）

老白說，為了愛好，他們從露營搭帳篷開始，到車頂帳篷、為越野車內添加簡易「車床」，再到購置RV，一路下來，雖然旅行路途中有各種困擾，但一直感覺幸福又快樂。

30天環遊美國。（受訪者提供）

由賭城 出發 經20多個州

2017年聖誕節期間，夫婦兩人駕駛RV開始一個多月環遊美國之旅。為了節省開支，他們在拉斯維加斯租了一輛自行式RV。白雪松說，若在賭城租RV，每個月租金要比在LA租RV省下千元左右。從拉斯維加斯出發，走66號公路，夫婦倆一路經過新墨西哥州、德州、奧克拉荷馬州、密蘇里州、肯塔基州、佛州、馬里蘭州、華盛頓特區等20多個州，最終經過猶他州返回賭城拉斯維加斯，全程近1萬哩，歷時36天。老白說，相當於中國廣州到荷蘭阿姆斯特丹的距離，總共花費1萬多元。

外出露營。（受訪者提供）

這次RV環美之旅，夫婦倆對美國有了更深入暸解，體驗了各地文化、風土民情及不同地域風光。由於一些地方天氣溫度較低，到了冬季雪線以上部分RV營地是關閉的，所以有時需要住酒店。所以建議冬季駕駛RV出行，盡量規劃路線不要到雪線以上地區，同時冬季來臨前，要對RV做一次過冬防凍保養，防止在旅途中發生意外。

選擇露營地 非大眾景點

兩人經常會選擇有特點並非大眾旅遊點，比如阿拉巴馬山（Alabama Hills）。這裡是1920年以來，好萊塢最喜歡取景地，有數百部影片在這裡拍攝，包括華人熟悉的「鋼鐵俠」、「變形金剛2：捲土重來」。白雪松、小黃與其他愛好者，會駕駛越野車深入內部，在山間空地搭起帳篷露營。

他說，當地沒有RV營地，只要選擇平坦地方就可露營。如果要地面搭帳篷，有時風大，搭好後會被大風颳到旁邊的山溝裡。所以一般超過三天的行程就會開RV去，盡情享受那些在電影裡才看到的風光。

海灘米其林 新奇又美味

露營生活給他們帶來更多樂趣，有時他們與「野生小夥伴」一起出發，總會有新奇表現。2019年6月初，他們共有近20人到達Pismo Beach，準備在海灘來一次露營大餐。幾名力氣大的人在沙灘上挖出一個長方形桌子形狀，還有座椅，如同沙雕一樣，這裡就是他們大餐的地方。自己設計戶外廚房加工食材，一切準備完成，牛排、龍蝦、佛跳牆等應有盡有。

老白說，這是他們的海灘米其林。期間，還有人帶來KTV音響設備。大家在海灘吃喝玩樂，盡情享受露營樂趣。夫婦這次行程從周六上午出發，到次日傍晚才返回。後來將這次海灘米其林大餐活動，稱作「野生小夥伴」的「六一」兒童節。

尋奇困擾多 心態最重要

實際上，旅途露營尋奇，並非一帆風順，也遇到很多困擾。2020年疫情發生前不久，他們與夥伴一起駕駛五輛越野車到南加內陸的沙頓海（Salton Sea）。這是加州最大的內陸湖邊，面積300多平方哩。雖然是個保護區，但由於氣溫高，水中生物腐爛形成異味令人難忍。尤其是水退後的沙灘，雖有一層硬殼，但要是開車上去，就會陷進去無法脫身。

露營地。（受訪者提供）

他們到達後，並不熟悉這些，第一輛車直接開進去，陷入泥砂中無法動彈，接著其他車陸續陷入。周圍居民看到這種情形，就圍攏過來，要價拖車每輛300元。最終經過討價還價，共花了1200元，才將車從泥砂中脫身。白雪松說，經過這麼多年經歷，感覺這項活動心態很重要，遇到突發事情，需要沉著冷靜應對。所以作為業餘露營愛好者，有的過幾年經歷後，要麼再也不玩了，要麼就上癮不可收拾。夫婦兩人就屬於後者。

夫婦二人野外旅行。（受訪者提供）

經營旅遊店 快樂同分享

為了能將戶外露營做成事業，夫婦倆也很努力。2020年5月間，夫婦倆在約書亞國家公園附近看到一塊空地，約40畝。這裡距離全球著名越野比賽King of the Hamners地點，以及大熊湖山麓均有20多分鐘車程。夫婦倆以這裡是比較理想的野外露營場地，於是決定購置，希望將其打造成一個野外露營培訓基地，與人分享快樂。同時兩人還在一年前，開始在LA市中心經營一家以椰子為主題的Cocodealers店面，提供旅行、露營、居家用品。老白說，太太小黃是家裡的老闆。小黃認為，做事就要一步一步紮紮實實去做。