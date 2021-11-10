華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

時近年底盜竊、搶劫案上升，其中在華人 區最頻發，令民眾恨之入骨又無可奈何的就屬車內盜竊了。近日，一位華裔 女子在聖蓋博 （San Gabriel）市遭遇了車內盜竊案，剛買的名牌包包就被盜賊敲破車窗偷走，令她傷心不已。

這位華裔女子叫珠珠，當天與男友在爾灣的南海岸廣場購物，她剛買的包是男友送的禮物，她經過三小時的精挑細選，最後看重了迪奧的一個粉色包包。她說，看到這個包的時候，就瞬間被吸引，十分喜愛，最後花費5000多元買下。

珠珠說，早前就聽說南海岸廣場發生過車子在停車樓裡被砸的事情，於是那天特意將車子停在露天停車場，以防被砸。買完包包後，她特別注意周圍是否有人尾隨。就這樣，她與男友安全駛離南海岸廣場。

然而這種安全只是暫時的，擔心的事情還是發生了。珠珠說，買完包包後，她與男友駕車來到聖蓋博市。這是她日常活動的城市，很熟悉，因此放下戒備。他們來到E Valley大道上的太陽城廣場吃飯。想著拿著新買的包包吃飯過於招搖，她就把包留在車子的後備箱。而車子就停在廣場後面的露天停車場。

珠珠與男友約於晚間8時20分去吃飯，吃完約9時30分。當他們打算走進車子時，發現後面側車窗玻璃被敲了一個大洞，包包也被偷走了。

珠珠女士當天購買的愛包。（珠珠提供）

珠珠說，「我真的看到車窗上那個大窟窿的時候，全身發麻，血液倒流。」男朋友送給她的第一個包包還沒來得及用就這樣沒了，令她在停車場大哭。

更可惡的是，當天被砸的車子不止是他們那一輛。珠珠說，當時那個停車場還有至少三輛車被砸，都是奔馳、寶馬類的好車。警察到場後，對他們做了筆錄。

想到當天的遭遇，珠珠就懊悔不已。她說，感覺非常愧疚，因為如果不把包放在車上就不會被偷了。這個包包甚至沒能好好的被用一天就沒了，如果時間能重來，她一定寸步不離拿著新包包。

珠珠希望能通過自己的遭遇，提醒廣大車主，千萬不要將貴重物品放在車上，不要存有僥倖心理。

發生此案的太陽城廣場，是聖蓋博市最繁華的廣場之一。廣場內有眾多華資餐廳和商家，每晚車水馬龍，而發生砸車事件的露天廣場，也是人來人往，燈火通明。

就在此案發生不久前，在華人聚集的哈岡，同樣有一位車主在晚上吃飯時車子被砸，車內幾個LV包包被搶走。警局提醒民眾，千萬不要將貴重物品放在車內，尤其是年底節假日即將到來，車內盜竊案愈加頻發。