南加州加薪幅度年增6.5% 連續8季度高居全美榜首

南加州 仍是全美加薪最高的地方。自2019年來連續八個季度，加薪幅度高居榜首。

根據追蹤全美勞工成本變化，勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）就業 成本指數（The Employment Cost Index）顯示，截至9月的12個月中，南加 州工資和年薪增長率為6.5%，高於去年同期的3.1%，達到該指標15年最高水平，也高居所研究的全美15個就業市場中的第一。

這15個就業市場中，位於南加州的包括洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾和河濱等縣。

僅次於南加州的為邁阿密和華盛頓特區，加薪幅度為4.6%。西雅圖為2.5%，休士頓和底特律為2.7%，亞特蘭大為3%。

數據並指出，南加州2020年9月的漲幅為3.1%，12個月內上漲3.4個百分點的成績，在15個就業市場中也排名榜首。

長期來看，自2006年以來，南加州就業成本平均每年增長2.8%，在大型就業市場中排名第二。

若以全美趨勢來看，全美9月份年薪增長率為4.6%，6月份為3.5%，去年同期為2.7%。

自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，南加州工資平均增長4.63%，全國範圍內，疫情期間工資增長為3.26%。2017年至2019年為2.87%。

若加上福利支出費用後，截至9月，南加州員工薪酬總成本，在今年上漲5.5%，在15個就業市場中排名最高。去年同期為2.7%。全美9月份總薪酬增長1.6%，去年同期為0.6%。