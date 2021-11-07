我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

南加州加薪幅度年增6.5% 連續8季度高居全美榜首

編譯組／綜合報導

加州仍是全美加薪最高的地方。自2019年來連續八個季度，加薪幅度高居榜首。

根據追蹤全美勞工成本變化，勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）就業成本指數（The Employment Cost Index）顯示，截至9月的12個月中，南加州工資和年薪增長率為6.5%，高於去年同期的3.1%，達到該指標15年最高水平，也高居所研究的全美15個就業市場中的第一。

這15個就業市場中，位於南加州的包括洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾和河濱等縣。

僅次於南加州的為邁阿密和華盛頓特區，加薪幅度為4.6%。西雅圖為2.5%，休士頓和底特律為2.7%，亞特蘭大為3%。

數據並指出，南加州2020年9月的漲幅為3.1%，12個月內上漲3.4個百分點的成績，在15個就業市場中也排名榜首。

長期來看，自2006年以來，南加州就業成本平均每年增長2.8%，在大型就業市場中排名第二。

若以全美趨勢來看，全美9月份年薪增長率為4.6%，6月份為3.5%，去年同期為2.7%。

自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，南加州工資平均增長4.63%，全國範圍內，疫情期間工資增長為3.26%。2017年至2019年為2.87%。

若加上福利支出費用後，截至9月，南加州員工薪酬總成本，在今年上漲5.5%，在15個就業市場中排名最高。去年同期為2.7%。全美9月份總薪酬增長1.6%，去年同期為0.6%。

加州 南加 就業

上一則

亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds勁歌熱舞連2天

下一則

藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

延伸閱讀

南加州加薪幅度一年增長6.5% 再居全美榜首

南加州加薪幅度一年增長6.5% 再居全美榜首
華人商家成立聯防同盟群組 分享犯罪信息守望相助

華人商家成立聯防同盟群組 分享犯罪信息守望相助
洛市首個台灣華語文學習中心揭牌

洛市首個台灣華語文學習中心揭牌
勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首

勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首
女同志南加州海邊婚禮 湯姆漢克斯成為意外嘉賓

女同志南加州海邊婚禮 湯姆漢克斯成為意外嘉賓
芝加哥鼠患嚴重 連續7年蟬聯全美榜首

芝加哥鼠患嚴重 連續7年蟬聯全美榜首

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」