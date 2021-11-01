賈斯康司改爭議／連署興起、受挫 再接再厲不放棄

洛杉磯罷免集會，檢察官痛斥賈斯康倒行逆施。（罷免運動）

深受華人 重視的洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascon)罷免 選舉，日前因收集聯署簽名受挫。但是，罷免團體表示不放棄，將在年底重起爐灶、繼續推進。民調顯示，多數受訪者和華人支持罷免賈斯康，但是為何出師不利？其中有那些深層的社會原因？捲土重來又該如何調整策略呢？

在2020年11月3日的洛杉磯縣檢察長選舉中，從舊金山空降洛杉磯的賈斯康(George Gascon)，出人意外地以 53.5% 的得票率勝出。11月8日賈斯康公佈一系列政策文件，詳細說明他的改革計畫。12月7日宣誓就職後，他立即實施新政策以及對屬下檢察官發布一系列特別指示。此後掀起極大爭議並引發罷免動員，直至2021年9月罷免陣營宣告失敗。然而，這場司法改革和罷免運動自始至終受到洛杉磯華人社區極大關注和熱情參與，也有諸多爭議和思考。

當選洛縣檢察長之前，賈斯康是加州47號提案（Proposition 47）的共同作者，此案在2014年11月4日公投通過，將一些非暴力犯罪重新歸類為輕罪，包括偷盜商品的價值少於950美元的犯罪不起訴，旨在減少加州監獄人口，但偷盜以前則定為重罪。

就任洛縣檢察長之後，賈斯康變本加厲地發揚47號提案的旨意，發布了九項特別指令，隨後又提出兩項修正案。這些改革措施包括取消對某些犯罪的現金保釋，限制對輕罪指控的起訴，停止加強量刑，少年犯不能以成人罪論處等；賈斯康甚至減輕了仇恨犯罪、槍枝犯罪和幫派犯罪的刑期。這些特別指令與加州立法機構頒布的州法律，以及旨在預防和起訴犯罪並保護公眾的立法公投的程序相對立。

賈斯康的司法改革新政，迅速引起一些現任和前任的警察局長、檢察長、民選官員，以及犯罪受害者團體強烈的反擊。洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、前洛杉磯縣檢察長庫利（Steve Cooley）、前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Mike Antonovich）和前洛杉磯市議員齊恩（Dennis Zine）宣布支持罷免。

同一時期，在洛杉磯縣88個城市中，有至少超過30個通過了對賈斯康的不信任案（no confidence）投票，其中，華人聚居社區聖蓋博市（City of San Gabriel），包括三位華裔成員的市議會，在今年6月1日以四比一投票表決，通過對賈斯康的不信任決議案。類似的華人聚居城市至少有五個通過了類似決議案。