我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

華人學者返中國一波三折 機票三買兩退 歷時2個月

本報記者／洛杉磯報導
華人生物學教授回國波折多，三次買票兩次退票，歷時兩個月。（unsplash.com）
華人生物學教授回國波折多，三次買票兩次退票，歷時兩個月。（unsplash.com）

作為中國訪問學者赴美的曾先生是一名生物學教授，今年1月學業期滿，準備攜未成年兒子一同回國。他沒料到回國之路會如此坎坷，因為新冠疫情中國入境政策嚴格，父子倆幾經波折，從東部轉輾至洛杉磯，三次買機票兩次退票一次改簽，歷時兩個月終於回到中國。

曾先生是在東部地區訪學，他最先購買的是1月20日紐約飛上海的機票，兩張機票價格是1萬2000美元。按規定起飛前48小時需做雙檢測，1月18日，曾先生帶著兒子去往紐約法拉盛的一家實驗室，這是中國駐紐約總領館指定的檢測機構，檢測費用共花了800美元。

檢測結果顯示曾先生核酸及抗體都是陰性，符合要求，但兒子的抗體檢測卻呈陽性，無法獲得健康綠碼，作為親密接觸者的曾先生也無法獲得健康碼，也就是說父子倆都不能登機。據曾先生敘述，當時有20多名同行者組隊去這家實驗室檢測，結果近三分之一的人抗體呈陽性，作為生物學教授的他質疑檢測結果，認為可能存在假陽性，提出複檢要求，但遭到檢測機構拒絕。

根據當時回國政策，抗體檢測如果是陽性，需在未來14天進行三次核酸檢測且結果為陰性，同時需要到醫院做X光胸透檢查，醫生診斷沒有感染新冠病毒，且14天後再做雙檢測均為陰性，方可重新申請健康碼。

因為考慮訪問學者的簽證期已滿，曾先生必須立刻回國，他趕緊退了紐約飛上海的機票，第二天就帶著兒子飛洛杉磯計畫重做雙檢測，看看結果究竟如何。1月22日抵達洛杉磯當天，曾先生和兒子就在指定的實驗室進行加急雙檢測，兩人的檢測結果竟全顯示雙陰性，在這樣的情況下，他當即購買了1月24日洛杉磯飛北京的機票，想搶在48小時雙檢測結果有效期內登機。

可就在22日晚曾先生拿著檢測結果申請健康碼時，卻發現他的帳號早被系統鎖定。據曾先生陳述，他當時得到的建議是需等待14天才能解鎖，因此他不得不改簽機票至2月7日，改簽費就花了2800美元。2月5日，距離1月19日第一次申請健康碼已過14天，曾先生再次申請健康碼可依然被拒，這次他得到的回覆是，需要提供14天內三次核酸檢測陰性報導、醫院胸片診斷證明，交由使領館審核通過後，再進行雙檢測方可申請健康碼。

無奈的曾先生第二次退了機票，只能選擇在洛杉磯繼續住著，直到所有檢測全部通過時，他第三次購買機票，終於在3月21日坐上回國的航班，整個過程前後歷時共兩個月。

檢測 健康碼 洛杉磯

上一則

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

延伸閱讀

法拉盛「古德牙科」植牙專科

法拉盛「古德牙科」植牙專科
法拉盛商改區健康日 籲民眾防疫莫鬆懈

法拉盛商改區健康日 籲民眾防疫莫鬆懈

普選提前投票首日 法拉盛投票站冷清

普選提前投票首日 法拉盛投票站冷清
駐紐約經文處 23日法拉盛助榮民辦理就養

駐紐約經文處 23日法拉盛助榮民辦理就養
共和黨市議員候選人 白育青拜會世報

共和黨市議員候選人 白育青拜會世報
法拉盛商改區 23日辦健康日

法拉盛商改區 23日辦健康日

熱門新聞

洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

2021-10-24 02:20
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎