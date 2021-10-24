洛縣23日新增1173新冠確診病例 住院人數下降

洛杉磯縣23日新增1173新冠確診病例，新增15例死亡病例。（美聯社）

洛杉磯 縣23日新增1173新冠確診病例，新增15例死亡病例，新冠住院病人有所下降。

目前洛杉磯縣累計有148萬4192確診病例，有2萬6540死亡病例。23日住院病人數由前一天的621人下降至614人，23日有175位病人在ICU病房，比前一天的173人多。

隨著聯邦批准了共三款疫苗 的加強針，洛杉磯縣也積極開始施打加強針。目前可以施打加強針的人群包括：65歲及以上人士，18歲及以上住在長期護理機構的人，18歲及以上有基礎疾病的人，18歲及以上居住或工作 在高風險感染環境的人。

施打了兩針輝瑞或莫德納疫苗的民眾，要等至少六個月才可以打加強針。打了一針的嬌生疫苗的民眾，要等至少兩個月。

洛杉磯縣衛生局局長費若表示，目前首要工作還是讓未打疫苗的人打上疫苗。她鼓勵那些符合資格的民眾儘快施打加強針，在節假日到來前，保護自己和愛的人。

目前在洛杉磯縣打加強針不需要預約，但民眾也可以在www.VaccinateLACounty.com上預約。洛縣12歲及以上有資格打疫苗的民眾中，有79%至少打了一針，有71%完整接種。