我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

洛縣23日新增1173新冠確診病例 住院人數下降

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣23日新增1173新冠確診病例，新增15例死亡病例。（美聯社）
洛杉磯縣23日新增1173新冠確診病例，新增15例死亡病例。（美聯社）

洛杉磯縣23日新增1173新冠確診病例，新增15例死亡病例，新冠住院病人有所下降。

目前洛杉磯縣累計有148萬4192確診病例，有2萬6540死亡病例。23日住院病人數由前一天的621人下降至614人，23日有175位病人在ICU病房，比前一天的173人多。

隨著聯邦批准了共三款疫苗的加強針，洛杉磯縣也積極開始施打加強針。目前可以施打加強針的人群包括：65歲及以上人士，18歲及以上住在長期護理機構的人，18歲及以上有基礎疾病的人，18歲及以上居住或工作在高風險感染環境的人。

施打了兩針輝瑞或莫德納疫苗的民眾，要等至少六個月才可以打加強針。打了一針的嬌生疫苗的民眾，要等至少兩個月。

洛杉磯縣衛生局局長費若表示，目前首要工作還是讓未打疫苗的人打上疫苗。她鼓勵那些符合資格的民眾儘快施打加強針，在節假日到來前，保護自己和愛的人。

目前在洛杉磯縣打加強針不需要預約，但民眾也可以在www.VaccinateLACounty.com上預約。洛縣12歲及以上有資格打疫苗的民眾中，有79%至少打了一針，有71%完整接種。

疫苗 洛杉磯 工作

上一則

為小企業與機場工程牽線 LAX秋季研討會徵承包商

下一則

「魷魚遊戲」洛杉磯韓國城快閃 千人同樂 重現「123木頭人」

延伸閱讀

莫德納、輝瑞、嬌生補強針 接種條件不同 該怎麼打？

莫德納、輝瑞、嬌生補強針 接種條件不同 該怎麼打？
經典恐怖片「半夜鬼上床」洛杉磯鬼屋出售 標價350萬元

經典恐怖片「半夜鬼上床」洛杉磯鬼屋出售 標價350萬元
美施打將近4.13億劑新冠肺炎疫苗

美施打將近4.13億劑新冠肺炎疫苗
上車就能打疫苗 日東京江東區推「巡迴疫苗巴士」

上車就能打疫苗 日東京江東區推「巡迴疫苗巴士」
補強針可混打 佛奇：但最好打同廠牌

補強針可混打 佛奇：但最好打同廠牌
打疫苗也能扯星座？鹽湖郡公布接種率 僅1星座不到50%

打疫苗也能扯星座？鹽湖郡公布接種率 僅1星座不到50%

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」