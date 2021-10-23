華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

不少華人 喜歡買新建房屋，因為通常樓層高、採光更好。但也有買家遇到不良建商用料差，隔三差五質量出現問題十分傷腦筋。業內人士建議若不是大品牌有信譽的建商，最好在買下前僱第三方檢查員仔細看過再決定購買。

家住聖地牙哥 的王太太，去年在河濱縣買了一棟房子計畫做退休 房。社區不大但是全新開發，房子也是完全新建，照說不會有損壞問題，但沒想到質量頻頻出紕漏。「一開始洗盆的廚餘處理器壞掉」，王太太聯繫建商要求保修，對方卻懷疑說是她不當使用弄壞的，雙方搞得很不愉快。

緊接著，屋簷的排水槽出現漏水、廚房檯面開裂，門窗密封差漏風，甚至吹進沙子到屋裡。最近更有一天，窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮出現一道裂紋。「現在都不敢住在那裡」，王太太氣憤表示，「每兩個禮拜都有東西要修，根本沒法住，快瘋了」。她日前到世界日報舉辦的建材大展上諮詢了專業人士，對方告訴她「一分錢一分貨」，指出這些建材都是非常廉價質量差的材料，才會這麼快就出問題。她表示因為當初是全現金買的，沒有做檢查（inspection），沒想到問題這麼多。

王太太表示，新建屋本來有12個月保修時間，她向建商反映後對方遲遲不來修理。最後竟然表示第11個月的時候給大家統一修理。王太太非常生氣，分析這樣一來建商就只需修理一次，若是之後再壞就不再保修了。

一些建商的新建屋常有華人抱怨品質問題。早先也有華人屋主在各大華人論壇發帖控訴另一家建商的房屋質量極差，浴缸和廚房檯面出現開裂。不過去年同樣購買了該建商的新建康斗的任太太則表示，自己不太懂建材，但住了一年多並未出現什麼質量上的大問題。

不過她表示能感覺到材料一般，做工也不細緻，比如櫃子裡面很粗糙，甚至刮手。之前請工人師傅來安裝濾水器時，對方也曾告訴她廚房檯面的材料很一般。不過她表示大概「這個價格就只能收穫這種檔次的做工」。但她表示建商有提供保修，在網上預訂維修還是很方便。

華人營建公會前會長David曹介紹，一般如果是定製房屋用材自然會好一點，而統一圖紙建造的「tract homes」大多只會採用中等品質的材料。通常大品牌有信譽的建商用料不會太差，較小的建商可能會用便宜的材料來降低成本。

他建議民眾買房前要仔細檢查，雖然買的時候包商會帶買家走查（walk through）一遍，但有些地方不會檢查那麼仔細，因此最好雇第三方的房屋檢查服務來看，第三方檢查員會多花一點時間仔細看。雖然房子是新的沒錯，但在這個步驟花點錢也是個保障。