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洛縣熱迎萬聖節 妖魔鬼怪嗨翻天

記者丁曙╱西拉瑪德瑞報導
遠古霸主飛翼龍展翅。（記者丁曙／攝影）
遠古霸主飛翼龍展翅。（記者丁曙／攝影）

萬聖節（Halloween）月底將至，但妖精鬼怪按捺不住，已出現在洛杉磯縣的社區街道、庭院內外、大樹上下，有的當街挎刀，有的倚牆微笑，蠢蠢欲動；而往日綠草如茵前院，一夜間變成了陰森的墓園。雖然加州疫情已降溫，但尚未完全消退，新冠病毒仍在傳播，但生活就是這樣，天使和妖魔併行，天堂和地獄同在，人們熱愛生活，繼承傳統，誰也擋不住。

影音來源：記者丁曙

位於洛縣威爾森山麓下的小城西拉瑪德瑞市（Sierra Madre），依然保留了上世紀初的小城格局，低矮的平房，寬大的前院，寧靜的街道，同時也完整地保留傳統文化。庭院門廊下堆積著橘黃色大大小小的南瓜，草坪上群魔亂舞造型各異，門窗上掛著不知名的神聖，處處都是主人展示手藝的平台。

萬聖節又名鬼節，所以鬼怪、僵屍、墓園當道。走在人行道上，迎面巧遇一方大神，身披黑袍，手執大刀，面目猙獰，腳下一個大南瓜，不過是白色的。一抬頭，看見大樹枝下吊著幾具黑紗或白紗的僵屍，隨風飄舞。一轉身，在街邊草叢牆上站著一具骷髏，或是一位披紅掛綠的女妖。一抬腳，小心別踩著草坪外沿擺著的一圈骷髏頭腦。還有幾戶前院草坪變成了墓園，插起一塊塊墓碑，樹起一個十字架，完全不怕晦氣，真有膽量！

南瓜燈（Jack-O'-Lantern）是萬聖節的標誌，不少戶外走廊或草坪上都擺放著南瓜，描繪成南瓜燈模樣。然而，這些南瓜大小不一，長相不同。有的面目猙獰，被殭屍踩在腳下；有的笑容可掬，成串掛在牆板上。傳說南瓜燈點亮後，能在萬聖節前夜嚇走四下閑逛的野鬼遊魂；不過，沒點南瓜燈的人家，也沒機會遇上它們。

在Sierra Madre大街的一個拐角，有一戶住家的庭院特別亮眼，因為諸神降臨熱鬧非凡。草坪外圍有一圈骷髏頭，台階兩側有四盞南瓜燈和兩座小石雕；拾階而上，庭院裏站著一個巨型綠色充氣鬼怪，附近還有史前空中霸主飛翼龍，一雙巨翅膀不時緩慢煽動；還有一條紅體黑紋巨蟒纏住人，張開血盆大口似要生吞。主人說，這些道具每年萬聖節都會擺出來，應景點綴，熱鬧氣氛，這就是傳統文化。

然而，疫情之下過萬聖節，慶祝方式不能完全照搬傳統。洛杉磯公衛局不推薦鬼屋聚會和遊行，孩童們也不必挨家挨戶按門鈴，「不給糖就搗蛋」(trick-or-treating)。民眾若想感受到過節氣氛，可以參與網上慶祝派對或到戶外電影院看鬼片，防疫措施不可少。

綠草如茵的前院忽然變成陰森墓園。（記者丁曙╱攝影）
綠草如茵的前院忽然變成陰森墓園。（記者丁曙╱攝影）
萬聖節前夕各方神聖降臨人間。（記者丁曙／攝影）
萬聖節前夕各方神聖降臨人間。（記者丁曙／攝影）
巨蟒張開血盆大口吞人。（記者丁曙╱攝影）
巨蟒張開血盆大口吞人。（記者丁曙╱攝影）
這戶人家門前群魔亂舞。（記者丁曙╱攝影）
這戶人家門前群魔亂舞。（記者丁曙╱攝影）

萬聖節 疫情 洛杉磯

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