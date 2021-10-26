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樂當銀髮族／活動屋養老 輕鬆享晚年

記者楊青／洛杉磯報導
活動房屋的住房也面面俱到。（記者楊青／攝影）
活動房屋的住房也面面俱到。（記者楊青／攝影）

全美大都會區房屋價格居高不下，越來越多的美國人住進活動房屋（Mobile House），形成新型的長久居住方式。

最新相關數字顯示，目前全美有超過850萬棟活動房屋，超過2000萬人長期以活動房屋為家，占全國居民的6.4%左右。在南卡萊羅納等活動活動房屋最多的州，長期居住在活動房屋的居民一度高占當地居民的15%左右。

製造房屋協會（Manufactured Housing Insitute）統計，2020年全國前十名最多活動房屋的州，分別是德州、佛羅里達、路易斯安那、阿拉巴馬、北卡萊羅納、加州、密西西比、密西根、肯塔基、田納西。活動房屋最多州的十個州中，有五個州與全國經濟最窮的州重疊。

不須揹負高房價

不過經濟和地產及環境專家研究指出，活動房屋房屋數量與經濟落後並非完全成正比，比如加州和佛羅里達，經濟都不差，卻擁有很多活動房屋，主要是因為當地氣候適宜，風景優美，很多喜歡自由生活的人，不願意被城市的高房價綁住手腳，因此住進活動房屋。

根據加州房屋與社區發展部（HCB）的統計數字，到2021年4月，加州正在使用的活動房屋為45萬2623棟，另有未使用的活動房屋2萬1704棟。

製造房屋協會（Manufactured Housing Insitute）同時統計，全美的活動房屋成人居民中，高達57%的人全職上班，退休人士為23%左右。

活動房屋居民表示，便宜，容易打理，沒有地產稅，局部社區治安良好，都是他們喜歡居住活動房屋的原因。

1400尺的活動房屋麻雀雖小，五臟俱全，住起來和獨立屋幾無兩樣。（記者楊青／攝影...
1400尺的活動房屋麻雀雖小，五臟俱全，住起來和獨立屋幾無兩樣。（記者楊青／攝影）

加州 房價 大都會

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