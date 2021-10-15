總統下令洛杉磯港全天運營 執行長：暫難

洛杉磯港14日表示，將盡力提高效率，但24/7無間斷運營時間表尚無法不明確。（洛杉磯港提供）

洛杉磯港 執行長Gene Seroka14日表示，洛杉磯港開始24╱7無間斷運營的時間表尚不明確，主要取決於港口、碼頭工人、卡車司機，和超過12萬5000家進出口貨物公司的多方合作，不可能一聲令下，立竿見影。

這也是洛杉磯港在拜登總統下令，該港每周七天每天24小時全天候開放運行24小時之後，該港高層做出的反應。Seroka表示，我們不可能一根槓桿就能打開所有的大門，「洛杉磯港不可能一覺醒來，就變成了24╱7」。但他表示，洛杉磯港正全力以赴提高效率，共享信息，加强各部門合作，希望儘快解決洛杉磯港史無前例的大型貨輪積壓。

拜登總統在周三的推文宣布，洛杉磯港將開始24╱7運營，以確保美國 人可以得到他們需要的商品。政府方面正在全力以赴，以便進口貨物更快更準確地運送到各地，避免進口貨物供應鏈中斷。

14日（週四），洛杉磯港內有16艘大型貨輪等待入港，聖彼渚灣排隊等待入港的大型貨輪達到31艘，另有31艘貨輪在近海等待進入長堤 港。洛杉磯港表示，目前貨輪等待入港時間約為12天。

洛杉磯港14日公佈今年9月進出口集裝箱裝運報告，指港口積壓的主要原因是美國消費市場持續升溫，進口貨物增加。數據顯示，剛剛過去的9月，洛杉磯港貨運量創下114年歷史上的同月最高紀錄。當月進出口集裝箱總量為89萬8941個標準貨櫃(Twenty-foot Equivalent Units, TEUs），高於之前88萬3625的最高紀錄。

2021年到目前為止，洛杉磯港進出口裝載量為817.2萬個標準貨櫃，比2020年同期增加26.4%。同時，美國出口有所下降，洛杉磯港9月出口量達到2002年以來最低點，只有7萬5802個標準貨櫃。

美西地區最大的玩具進口商胡澤群14日表示，他個人的感受是進口確實有所增加，他今年聖誕節的訂單就比去年大一些，主因是很多人依然困在家中，沒有店面消費，網上採購反而更多，消費總量也更多。

不過一些華人進口商和零售商表示，他們完全沒有體會到美國消費市場升溫的熱度，比如在家具方面，消費者似乎一直按兵不動。不少華人進出口商表示，洛杉磯港和長堤港大量積壓，並非是因為進口增加，而是與碼頭工人、海關人員以及貨車司機人手不足，和工作效率低下有關。

根據洛杉磯港的統計報告，該港今年初到8月到港集裝箱總量為727萬3053個標準貨櫃，比上年同期上升30%，但當月的裝卸量比上年同期下降6% ，出口裝卸量比上年同期下降23%。兩項數字顯示洛杉磯港和長堤港近期出現前所未有嚴重擠壓的主因。

目前大型的進口採購商家，包括沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、UPS、三星（Samsung）、Home Depot和Target已同意加快操作，以加快和清除碼頭端口貨物的積壓，騰出空間讓一直停泊在近海的大型貨輪進港通關。 沃爾瑪承諾增加夜間運輸時間，在接下來的幾周內將吞吐量提高多達50%；UPS承諾提高20%的移動率；FedEx承諾將增加夜間工作時間；三星承諾在未來90天内移出60%的擠壓集裝箱；Home Depot每周增加10%的集裝箱運出量；Target承諾將夜間的卸貨量增加50%。