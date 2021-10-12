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孕婦沒打疫苗 易染Delta轉重症

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導
CDC鼓勵孕婦接種疫苗。（洛縣南加大醫療中心）
CDC鼓勵孕婦接種疫苗。（洛縣南加大醫療中心）

據福斯新聞報導，最近一項研究發現，新冠肺炎Delta變種病毒對未接種疫苗的孕婦更具危險。「美國婦產科雜誌」發布這一研究結果，通過分析感染新冠肺炎嚴重的孕婦病例，顯示具有高度傳染力的Delta變種病毒，是導致這些重病的主因。

自2020年5月至2021年9月，在德州達拉斯公共衛生系統有1515名孕婦感染新冠肺炎，包括82例重症病例，其中81例屬未接種疫苗，11例需要依賴機械呼吸機，兩名產婦死亡。結果表明，大約5%的孕婦一直到2021年3月左右，還未擺脫重症，並在夏季結束前由於Delta變種病毒肆虐，重症病例增加了10%至15%。

德州大學西南醫療中心婦產科助理教授Emily Adhikaf博士領導這次研究。她對當地媒體達拉斯早間新聞（Dallas Morning News）表示，尚未接種疫苗的孕婦更容易感染變種病毒，且導致併發症危險。她尤其牽掛尚未接種疫苗的孕婦未來會怎樣，且經歷上一個變種病毒導致重病患者，因此意味著必須盡可能讓更多人接種疫苗。

研究結論是，因感染Delta變種病毒更有可能患重症，未接種疫苗的孕婦更有可能入院治療。傳染病專家Aaron Glatt兼美國傳染病學會發言人，並未直接參與此項研究，對Health Day表示：「如果你已經懷孕，且感染新冠肺炎，那麼就增加了轉為重症的危險。」

研究專家提醒孕婦接種疫苗是避免感染新冠肺炎的最佳途徑。上一周，聯邦疾病防治中心（CDC）發布衛生警告，提醒孕婦及想要懷孕女性接種新冠肺炎疫苗。

截至2021年9月27日，CDC統計數據顯示超過12萬5000名確診感染新冠的孕婦，其中有2萬2000名孕婦入院治療，有161例死亡。儘管存在嚴重風險，但CDC報告，全美僅有約31%的18歲至49歲孕婦完全接種新冠疫苗。

疫苗 變種病毒 新冠肺炎

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