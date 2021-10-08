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加州600元紓困金 為何未到

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
加州第二輪的600元紓困金自9月陸續發放。（讀者提供）
加州第二輪的600元紓困金自9月陸續發放。（讀者提供）

本報日前接到讀者投書，詢問為何仍然沒有領到加州600元紓困金。該讀者表示，他投票支持州長紐森連任，現在罷免公投已經塵埃落定，紓困金不會不發了吧。除了這名讀者以外，截至10月初仍然沒有收到紓困金的居民其實不少。為何紓困金還未到手，到底還要等多久，發放順序到底跟什麼有關？

有華裔居民表示，疫情以來，從聯邦到州政府，都在不斷發放紓困金，以致通貨膨脹升高。在如今各種商品普遍漲價的情況下，晚一天領到紓困金，都感覺在虧損。還有民眾指出，雖然按照加州生活標準，600元紓困金買不了太多東西，但好過沒有，還是希望盡快拿到錢。

加州第二輪的600元紓困金發放，自9月中旬就放出消息，到現在還是有很多民眾沒有收到。施啟祥會計師表示，最近有很多客戶打電話詢問這件事，大家也都比較著急。基本上今年5月前已經完成報稅的民眾，若還沒有收到紓困金，可以到加州税務局（California Franchise Tax Board）網站(https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html)，查詢個人的紓困金發放進度。如果查不到，可打電話給加州稅務局。不過施啟祥說，現在稅務繁忙季沒過，電話客服很可能很忙碌。

到底符合資格的民眾何時能拿到這筆紓困金？根據加州稅務局，對於紓困金直接打入銀行帳戶的民眾，大多數將在9月1日至10月31日之間收到這筆紓困金。如果民眾在9月1日後才完成報稅，那麼報完稅需要至少45天才會見到紓困金入帳。而通過支票領取紓困金的民眾，政府會根據郵編的最後三位數大小來分批發放。例如郵編後三位是000至044的地區，紓困金支票約在10月6日至10月27日發放，045至220號地區，則是在10月18日至11月5日發放。221至375號地區則是在11月1日至11月19日發放，依此類推。

實際上有不少人對於加州這次紓困金的發放有些迷思。像是加州稅務局是如何分批發放？是不是按照報稅時間依序發放這筆錢？又或者發放這筆錢的速度，是否與紐森罷免案牽扯上關係？相當關注美國政治走向的會計師葉俊麟表示，民主黨一直以來都是用福利政策作為施政目標，相信州長紐森在給予福利來滿足選民支持度的政策上，絕對不會輕易跳票。這次之所以放寬紓困金標準，是因為加州政府預算足夠。

他提到，假設報稅時間較晚，領取到紓困金的時間可能較晚，領取到退稅支票的民眾，也會比直接打入銀行帳戶的民眾，更晚拿到這筆錢。「很多東西都是環環相扣的」。

不過也有另一批民眾認為加州政府根本是在亂發錢，直言紐森上台後，加州由富變窮，財政赤字嚴重，他還不斷撒錢，簡直是搞垮加州。他們認為加州現在發錢，政府之後假設需要錢，最終還得加稅向加州人民要錢。中美華人會計師協會會長黃傑峰表示，羊毛確實出在羊身上，這種狀況恐怕是避免不了。

第二輪紓困金將以2020年報稅紀錄為標準，要想領取這筆錢，必須符合以下三個條件。第一、2020年必須在加州住超過半年以上，且在報稅期間仍住在加州。第二、2020年個人加州調整後總收入須在7萬5000元以下，且不能是被撫養人。第三、必須要有合法社安號或納稅人報稅識別號碼（ITIN）。符合資格者可領600元紓困金，膝下有受撫養人者可另領500元。

報稅時間較晚，領取到紓困金的時間則可能較晚。（本報檔案照）
報稅時間較晚，領取到紓困金的時間則可能較晚。（本報檔案照）

紓困金 加州 報稅

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