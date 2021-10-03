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洛縣新冠住院人數 持續下降一個多月

【洛杉磯訊】
洛縣疫情持續放緩。（路透）
洛縣疫情持續放緩。（路透）

洛杉磯縣新冠肺炎住院人數2日再次降低，住院人數下降趨勢已經維持了一個月。

根據加州政府的數據，洛縣2日住院825人，較前一天的862人有所下降。2日的ICU病人有231人，比前一日的234人也有所下降。

洛杉磯縣新冠肺炎住院病人，在過去33天中有29天是下降的。今夏疫情高峰時，每天有約1800人住院。此外，洛縣居民和療養機構的新冠感染率都有所下降。

洛縣2日新增新冠肺炎死亡20人，目前洛縣累計有2萬6143人死於新冠肺炎。2日新增1427例確診病例，累計有146萬2013人。

洛縣衛生官員稱，新冠肺炎死者中，90%有基礎疾病。

截至1日，洛縣每日平均確診率1.7%。9月19日那周，療養機構新增了41例確診病例，其中25人為住戶，16人為工作人員，超過一半是「突破性病例」，即完整施打了疫苗後被感染。在8月8日那周，療養機構有123人確診。目前洛縣強制療養機構所有人員接種新冠疫苗，那些因身體因素不能接種的每周需接受兩次新冠檢測。

截至9月30日，洛縣12歲以上有資格注射疫苗的民眾中，有77%至少接種一劑，有69%完整接種了疫苗。洛縣所有1030萬居民中，66%至少接種了一針，59%完整接種了疫苗。

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