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涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

記者謝雨珊／洛杉磯報導
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

2012年2月5日，也是農曆元宵佳節正月十五的前一天，蒙市Ynez路1000號街區一棟民宅發生命案。懷有三個月身孕的華女鮑晨燕被發現面朝下趴在床上，沒有了呼吸。在現場調查的警員稱其身上有「可疑痕跡」，之後的驗屍報告稱她的死亡原因為「頸部壓迫」。被控殺害妻子鮑晨燕的男主人翁劉洪新，因此被捕坐牢11年。但在月前與檢方達成不抗辯協議（no contest plea）之後，最近出獄，並接受本報專訪。

他說，因為現實的壓力，與心繫女兒和母親，他不得不低頭，與檢方達成不抗辯協議。他並希望透過本報，對一些提供給他和其母支持的人士表示由衷的感謝，並希望未來有機會回報。

劉洪新一直以來堅稱沒有謀殺妻子，但月前與檢方達成不抗辯的認罪協議。劉洪新受訪時說，因為在牢中的日子壓力很大，且每天都很想念女兒。檢方與公設辯護律師曾數次向他與母親施壓，希望他認罪，並稱如果進入陪審團審理程序被判有罪，可能會判處終身監禁。劉洪新說，假設他被判有罪，很可能得接受25年或無期徒刑，甚至死在牢裡。同時他也不知道還要花幾年，才能完成下一次的陪審團審理。

入獄後從未見過兩歲女兒

「自己一個人無所謂，但我還有孩子及家人」，他表示，當時他被捕的時候，女兒只有兩歲，入獄11年以來從未見過女兒，也不知道她現在在哪裡，過得怎麼樣？他的母親已經73歲高齡，打他出事以來，母親二話不說從中國赴美長達十年多，經常去監獄探望並給予他支持，他不忍心讓母親一個人繼續在美國過苦日子，更不忍心讓母親與生病的父親分隔兩地這麼久。劉洪新只有放棄抵抗，接受檢方提出的協議，對過失殺人控罪表示不抗辯。

2012年2月5日發生命案後，因為很多細節需要取證，許多證人需要傳喚，案件最終在兩年後的2014年8月11日開庭審理。最初，一切證據指向都對劉洪新不利。雖然劉洪新在法庭上表示，從來未對妻子動過手，可是死者鮑晨艷前夫的兒子洪萬成曾出面旁聽，並指稱他曾多次對死者家暴，掐住妻子的脖子是慣用手段。

這項證詞無異於將劉洪新推向了施暴者的一方，然而劉的辯護律師隨後也找到非常關鍵的證據，讓案情出現反轉。2015年5月29日，蒙特利公園市警員埃爾南德斯出庭作證說，在2010年10月7日的一次報警紀錄中，鮑晨燕曾向劉洪新施暴。

該案兩位法醫對於鮑晨艷死因的不同解讀，也讓案情更加撲朔迷離。女法醫西爾維婭認為，鮑晨燕的死不能歸類為「謀殺」，而應該是死因「不確定」。她的理由是，死者若被掐死，頸部應該有骨折痕跡，並且留有行兇者的指甲印，但鮑晨燕的脖子上兩種痕跡都找不到。而且鮑晨燕死前半個月，有在醫院就診紀錄，顯示血糖很低，她還自述常有「嘔吐」甚至「吐血」情況發生，還有肺部不適。

有法醫指劉妻可能自然死亡

女法醫西爾維婭並指出，鮑晨燕此前的醫療報告也顯示，她的血壓明顯低於正常標準。因此推斷，鮑晨燕的死亡可能是疾病、疲勞，外加面朝下趴在枕頭上睡覺所致。正是這項證詞，成為本案兩度流審關鍵。部分陪審員相信，劉沒有掐死鮑，鮑可能是因為身體原因自然死亡。2015至2016年，兩次陪審團投票都未達成一致，且兩次審理的各個12名陪審團員中，均有三人認為劉洪新罪名不成立，導致案件無法裁定。

華女 美國 家暴

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