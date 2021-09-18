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SB 9法案 1戶變4單元有條件 地方政府難阻止

記者李雪／洛杉磯報導

加州州長紐森16日簽署兩項有關住房法案，其中SB 9法案或是今年最重要也最受業界矚目的住房提案，該法案允許一塊地最多可以建出四個單元，且地方政府難有權限阻止。SB 10法案則對一塊地上開發十戶及以下的開發案，提供了簡化流程的可能性，該案如地方政府自願增加密度的話可參加。

SB 9法案一經簽署，便成為民眾關注要點。該案允許業主在單戶住宅地塊上建造複式住宅（duplex），也可將地塊一分為二，這意味著一戶最多可變四戶。不過想要分割地塊需滿足一些要求，這包括了要求擬分割的地塊位於一個城市內；細分的兩個新地塊都不小於原始地塊的40%，且均不小於1200平方呎；分割過程不可拆除一些類型的住房，例如中低收入可負擔房或有租金控制的經濟適用房、過去三年內由租戶佔用的住房、歷史建築等，也不允許拆除超過25%的現有外部結構牆。

另外該法案也要求每個單元至少要有一個非路邊停車的車位，要求分割出來的單元只可做住宅用。申請分割非屋主需要簽署宣誓書，說明申請者自己將會將其中一戶作為主要住宅，從申請批准時日起至少三年。

法案不僅只是允許，在真正實施上，便會要求地方市府批准屋主在自己的單一家庭地塊上建出四個單元來。市府想要拒絕，除非是發現擬建項目將對公共健康和安全或物理環境產生特定的不利影響，並且沒有可行的方法來令人滿意地減輕或避免特定的不利影響才可拒絕申請。地方政府可以加強一些地目標準或設計審查，但不允許通過加強這些標準來達到阻止加建的目的。

SB 10法案為地方政府創建了一個自願參加的流程，將為交通和就業機會豐富的地區，開發小型平價公寓樓鋪平道路。由於現有的開發審批流程複雜，即使是十戶以下的小建案也需走完所有流程。而該案允許城市或縣通過法令，對於在一個地塊上開發多達十個單元的小建案申請，其批准流程可以簡化。其中尤其是簡化了「加州環境質量法」CEQA對增建的諸多要求。該法案並不強求地方政府，如果地方政府自願增加密度的話則可參加，能更快更容易完成規劃。此外法案中還有更多細則，民眾可閱讀法規原文或諮詢專業人士。

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