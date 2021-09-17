選民反對罷免紐森 阿諾：正確選擇

共和黨籍的前任加州州長阿諾史瓦辛格表示，他認為加州人民做了正確的選擇，讓紐森留任州長，而不是讓一個古裡古怪、準備搞得天翻地覆的人當州長。(FOX)

現年74歲的前任加州 州長阿諾史瓦辛格，在罷免加州州長紐森 開票結果明朗後表示，他認為加州人民做了正確的選擇，與其讓一個古裡古怪、準備搞得天翻地覆的人當州長，還是應該讓知道狀況的人繼續領導加州。

不過，身為曾在罷免投票中拉下現任州長的「前輩」，阿諾史瓦辛格還是提醒現任州長紐森，罷免絕對是記警鐘，提醒州長應該做得更好。但阿諾史瓦辛格在受訪時拒絕透露，他的一票是投給贊成還是反對罷免的一方。

目前仍是共和黨 員的阿諾史瓦辛格，近年越來越為不滿共和黨的走向，甚至也曾批評過前任總統川普。他說，這次罷免選戰是共和黨自己搞砸的，加州明明就能兼顧環保與經濟，但共和黨人卻要跟民意對幹。

而且，阿諾史瓦辛格說，共和黨死不認錯，明明就是錯的事卻堅持錯下去，一錯再錯只能說「頭殼壞去」（insanity）。而且他還不客氣地說，共和黨選了艾德（Larry Elder）出馬，紐森當然會贏。

現在的選民對州長不滿，對加州政府不滿，因為他們沒有兌現承諾，就像2003年當年的選民一樣，因為不滿才會讓阿諾史瓦辛格當了州長，但是艾德這次無法獲得多數認同。阿諾史瓦辛格以好萊塢經典場景做比喻，紐森下了戰壕、上過斷頭台，所以醒了，而且夠幸運能有這樣的對手。