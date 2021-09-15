今非昔比 上次戴維斯被罷免 這次罷免紐森恐落敗

洛杉磯華人選民反對罷免州長，支持紐森留任。（李天然提供）

加州 是美國人口最密、選舉人席次最多、籌款資源最豐、影響最大的州。2003年10月7日特別選舉，加州選民以54.4%支持率，罷免了時任州長、民主黨 的戴維斯（Gray Davis）；2021年9月14日加州又針對現任民主黨州長紐森（Gavin Newsom），上演罷免選舉。然而，今時不同往昔，歷史不會重演，多項民調指數顯示此次罷免注定落敗。

柏克萊加大政府研究所（IGS）9月10日公布一份報告，根據對加州近1萬名登記選民樣本完成的最新民意調查發現，最有可能投票 的選民，打算投票贊成罷免州長紐森的只有 38.5%，60.1%選民表示將投票反對罷免，差別懸殊。

加州選民結構主要由拉丁裔、白人、亞太裔和非洲裔組成。據加州州務卿辦公室此次公布的加州人口結構統計，拉丁裔39.4%占第一，白人36.5%居第二，亞太裔15.5%列第三，非洲裔6.5%殿後。所有四大族裔反對罷免州長的選民比例，都顯著超過支持罷免的選民。其中人口最多的拉丁裔67%反對罷免，白人56%反對，亞太裔70%反對，非洲裔更高達百73%。

加州選民四大族裔罷免選舉民調。（記者丁曙／製表）

加州政黨選民罷免選舉民調。（記者丁曙／製表）

因此，對比2003年罷免州長選舉數據，當時亞太裔46%反對罷免戴維斯，略微多於支持罷免的亞太裔44%，正反雙方接近。此外，47%拉丁裔、65%非洲裔反對罷免戴維斯。但是，當時人口比例居加州第一的白人，卻是大多數支持罷免，只有35%反對罷免。這次卻是大多數反對罷免。

此次選舉通過郵寄投票的選民估計約佔一半，據柏克萊IGS調查，郵寄選票反對罷免者約69%，支持者僅為30%，超過二比一。此外，幾乎所有表示將在官方地點或選票回收箱投遞選票的選民也投下反對票。相比之下，大部分表示將在選舉日之前親自投票的選民（67%) 或在選舉日 (77%) 當天投票的選民，表示將贊成罷免州長。

參與民意調查選民中，其中39%已經投出選票，大約70%支持紐森保留工作。所以，紐森在提早投票的選民中已經取得很大的領先優勢。

再以選民政黨（Party registration）背景分析，2003年加州登記選民約35%共和黨，43%民主黨，16%無黨籍。然而，今天加州有2200萬登記選民，共和黨只有四分之一，徘徊在500萬左右。民主黨人數過半，比當年增加300萬選民。此外，還有260萬獨立選民。

據柏克萊IGS調查，民主黨受訪者支持罷免僅6%，反對93%；共和黨支持罷免92%，反對7%；無黨派支持34%，反對64%；其它小黨支持61%，反對36%。然而，民主黨選民的人數是共和黨的兩倍，以洛杉磯縣為例，民主黨301萬723人占53%；共和黨選民97萬3075人，占17%。