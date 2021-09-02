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中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

記者邵敏／洛杉磯報導

一年多的疫情將很多留學生攔在美國之外，正值開學季，疫情相對緩解，不少學生又重新踏上留美之路。但現在的來美之路不同往年，每個留學生都有自己不同的故事，留學生Simon就在準備飛洛杉磯前，臨時被取消早就預定好的直飛航班，要求改轉機。

來自中國新疆的留學生Simon，曾在洛杉磯一所私立高中讀書，去年5月因疫情嚴重，學校所有課程轉為網課，Simon選擇返回中國，一年多來，由於兩國時差，他一直日夜顛倒地繼續高中網課。

今年，Simon被戴維斯加州大學（UCD）錄取，就讀環境科學專業，學校將於9月22日正式開學。早在接到錄取通知書的5月，Simon就訂好8月29日從北京直飛洛杉磯的機票，當時的機票價格是單程2萬7000元人民幣。

可就在登機前幾天，Simon突然接到中國航空公司客服打來的電話，說他的直飛航班機票被取消了。據Simon說，那是因為美國聯邦運輸部最新出台的新規要求，限制中國赴美航班客座率要在40%以內，也就是飛機上60%的座位必須是空的。「我很不幸，不在這個40%以內，政策是突然出來的，航空公司要求我馬上要改轉機的航班，不能再直飛了。」

中國航空公司當時給Simon提供一個轉機的航班計劃，在機票價格保持不變的情況下，Simon提前兩天8月27日先從北京飛香港，再從香港轉機飛洛杉磯，「我沒有任何選擇，只要能順利到達美國就好。」

據Simon介紹，在北京機場出發時，全都是留學生，排著很長的隊伍，他凌晨5時就趕到機場，在隊伍中排了兩個多小時才輪到，「很多人排隊，但只有十個左右的辦理窗口，辦理登機手續也比之前長，以前五分鐘，現在每人要15至20多分鐘，因為要提供很多資料。」

Simon從北京飛香港的航班晚點一個小時才起飛，等到了香港機場，他發現機場內的人寥寥無幾，與北京機場完全不一樣的場景。Simon在香港機場等了四個多小時，最終坐上飛洛杉磯的航班，「飛機上全部滿座，我一路就戴著口罩睡覺，不吃不喝，從上飛機一直睡到下飛機。」

所幸，到了洛杉磯機場後一切順利，Simon也沒有遭遇一些留學生被叫進小黑屋的經歷，沒有碰到海關任何刁難，很快入境。

據Simon介紹，赴美之前，留學生需要做一個72小時內的核酸檢測，「沒有特別指定的檢測室，任何一家都可以，但要求提供英文版。」出發前，Simon還接種了中國疫苗，「打疫苗是美國這邊大學要求的，只要是世界衛生組織（WHO）通過的疫苗都可以。」

相比中國，美國疫情依然嚴峻，Simon說出發前，父母還一直在擔心他的安全問題，叮囑平日一定要戴口罩、保持社交距離，多保護自己，「我爸媽讓我帶了很多口罩過來，能帶多少就帶多少。」

中國 機場 留學生

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