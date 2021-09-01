中國富豪劉忠田涉逃18億關稅 6控股公司虛造業績

圖為中國億萬富豪劉忠田。(取自忠旺集團官網)

聯邦陪審團8月23日裁定六家南加州 的公司實體，通過電匯和海關欺詐計畫，涉及一場大範圍欺詐美國 政府的活動，該案件與中國 億萬富豪劉忠田有關。對這六家公司的宣判已訂12月13日舉行。

該案涉事公司被指控將大量鋁材偽裝成「托盤」，以逃過高達18億元的關稅，將其出口到美國，再將其「出售」，又欺詐性地誇大一家中國公司的收入，並欺騙全球投資者。

根據聯邦司法部的新聞稿，陪審團認定以下兩家鋁業公司和四家倉儲公司犯有一項串謀罪、九項電匯欺詐罪，和七項通過海關傳遞虛假和欺詐文件的罪名，所有這些公司都相互關聯，包括河濱的倉庫Scuderia Development LLC、安大略的倉庫1001 Doubleday LLC、爾灣的倉庫Von Karman – Main Street LLC、芳塔那的倉庫10681 Production Avenue LLC。另外位於安大略的Perfectus Aluminium Inc.，其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions LLC，還被判犯有另外七項國際增進洗錢罪。

根據在為期九天的庭審呈堂證據，亞洲最大的鋁型材製造商、中國忠旺控股有限公司、該公司前總裁兼董事長劉忠田、幾名個人被告和公司被告，向聯邦海關和邊境局撒謊。以逃避美國政府2011年對從中國進口到美國的某些類型的鋁型材徵收18億美元的反傾銷、反補貼關稅。

司法部稱，出售給由劉忠田控制、總部在美國的這些公司的產品就是鋁型材，但被臨時焊接到一起，讓它們看起來像是真正能使用的托盤。事實上，在2011到2014年之間，劉忠田控制的公司進口的220萬個托盤沒有任何客戶，也沒有任何托盤被出售。絕大多數的托盤都通過加州的洛杉磯港和長堤港進口，儲存在按照劉忠田指示在南加州購買的四個大型倉庫內。

劉忠田和同案被告策劃銷售騙局，假裝把鋁產品出售給劉忠田在南加州控制的公司，以浮誇中國忠旺公司的價值。司法部的新聞稿提到，劉忠田是中國忠旺的多數股東，該公司自2009年以來一直在香港交易所掛牌，首次公開募股(IPO）時募集了12億6000萬元。

司法部稱，在美國2011年徵收雙反關稅後，忠旺在年度報告中虛假地聲稱美國對鋁托盤有旺盛需求。年度報告稱鋁托盤被出售給了獨立第三方，被告利用這些所謂的「銷售」來誇大忠旺銷售額和對美出口額，但其實這些鋁材囤積在被告位於南加州的倉庫裡以及位於新澤西州的設施內。

司法部稱，由於沒有鋁托盤的市場需求，劉忠田和忠旺安排建造和收購熔鋁設施，用來把這些進口鋁材改造成具有商業價值的形式。被告通過空殼公司向劉忠田控制設在美國的公司洗錢，金額達數億美元，以此推動騙局。這些資金隨後作為鋁材付款而轉入中國忠旺以及其它的空殼公司。

聯邦法官訂12月13日宣布量刑裁決。除了這六家被陪審團定罪的公司實體外，在2019年被聯邦大陪審團起訴的其餘四個被告，尚未在美國法庭面對這些刑事指控。這包括三個人和一家公司，其中就有57歲的億萬富豪劉忠田，他是中國公民和前加州橙縣托斯汀市（Tustin）居民。另外尚未出庭的被告是中國忠旺集團、據稱是劉忠田密友的62歲中國公民陳兆華(Zhaohua Chen，譯音)，和曾住在加州爾灣60歲的邵祥春(Xiang Chun Shao，譯音)。