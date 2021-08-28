阿富汗機場爆炸 賀錦麗取消為紐森造勢

賀錦麗的灣區之行臨時取消。（本報檔案照片）

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）原計畫在8月27日（周五）出席在灣區 的活動，為州長紐森 （Gavin Newsom）的反罷免造勢。然而因為阿富汗機場爆炸事件造成重大傷亡，據信副總統也因此臨時取消灣區之行。

州長紐森的罷免選情緊繃，賀錦麗一早表態會回到加州來幫助紐森助選，反對罷免。賀錦麗數日前出訪東南亞，回程會在灣區停留，為紐森造勢。

8月26日周四早間，紐森競選團隊也公布了賀錦麗在灣區的活動細節，像是終於公布了造勢大會選址在德利市（Daly City）牛宮（Cow Palace），以及傳媒安檢、入場的細節。

然而沒過多久，紐森的競選辦就發出消息，表示取消活動。綜合媒體報導，賀錦麗和紐森競選方面都沒有明說理由，但是外界普遍像是是與阿富汗的自殺式爆炸襲擊有關。該襲擊導致了十多名美軍身亡，驚動全美。

紐森的罷免選舉將會在9月14日舉行。目前選情緊咬，紐森也不斷在積極競選。賀錦麗與紐森關係密切，兩人均是在舊金山政壇發跡。至於賀錦麗是否會重新安排行程再來灣區，或者是拜登會否親自來到加州為紐森助選，目前都是未知。