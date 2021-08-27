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美純亞裔人口 十年增35.5% 白人和亞裔混血增65.8%

洛杉磯訊
2020年人口普查重劃選區資料公開。（美聯社）
2020年人口普查重劃選區資料公開。（美聯社）

8月12日發布的2020年人口普查重劃選區資料，提供了國家種族和族裔構成的新現狀，這十年幾乎所有群體的人口都有所增加，兩個或兩個以上的種族人口（多種族人口）的增加特別大（增加 276%）。純白人人口自2010年以來下降 8.6%，白人和亞裔混血人口增加65.8%。

2020年，有1990萬人自我識別為亞裔（占受訪者6%），高於2010年的1470萬人（4.8%）。加上受訪者識別為亞裔，或與另一個種族群體混合的有410萬人，純亞裔或和其他種族組合的人口為2400萬人（占總人口 7.2%）。在2010年和2020年之間，純亞裔人口增加35.5%。相比之下，亞裔人口與其他種族的組合增加55.5%。

超過一半的夏威夷原住民，和其他太平洋島民自我識別為不止一個種族。2020年的普查中，有68萬9966人（0.2%）自我識別為夏威夷原住民或其他太平洋島民，高於2010年的54萬013 人（0.2%）。加上自我識別為與另一個種族群體（如亞裔或白人）混合的夏威夷原住民，和其他太平洋島民的89萬6497人，僅夏威夷原住民或其他太平洋島民，或與其他種族混合的人口總數約為160萬人，占總人口0.5%。

有2.354億人自我識別為純白人或與另一個種族混合。純白人人口2.043億人，占居住在美國總人口61.6%。加上自我識別為白人與其他群組混合的人口3110萬人，純白人或與其他種族混合群組的總人口為2.354億人，占總人口的71%。

2020年，純黑人或非裔美國人人口 (4110 萬）占居住在美所有人口的12.4%，2010年該數字為3890萬（12.6%）。

2010年至2020年， 美洲印第安人和阿拉斯加原住民組合的人口增加 160%。2020年，純美洲印第安人或阿拉斯加原住民人口（370 萬）占居住在美國的總人口1.1%。

其他種族人口是第二大單獨或組合的種族群體，占總人口 15.1%。2020 年，只自我識別為「其他種族」的人達2790萬人（占受訪者總數的 8.4%），高於2010年的1910 萬人（6.2%）。

2020年，自我識別為多種族的人口比所有種族群體的數量改變都大，從2010年的2.9%（900 萬人）增加到2020年的 10.2%（3380 萬人）。2020年最大的多種族組合是白人和其他種族（1930 萬）、白人和美洲印第安人和阿拉斯加原住民（400 萬）、白人和黑人或非洲裔美國人（310 萬）、白人和亞裔（270 萬人）以及黑人或非裔美國人和其他種族（100 萬人）。其中白人和亞

裔混血人口增加110 萬人，人口規模增加65.8%。

亞裔 原住民 美國

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