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州政府租房援助 洛市民9月1日可申請

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市賈西提（Eric Garcetti）25日宣布，市民將有機會額外申請到州政府「加州新冠病毒租房援助計畫」的租房補助。（本報檔案照）
洛杉磯市賈西提（Eric Garcetti）25日宣布，市民將有機會額外申請到州政府「加州新冠病毒租房援助計畫」的租房補助。（本報檔案照）

在洛市政府疫情下實施的緊急租房協助計畫（Emergency Rental Assistance Program），有1萬7000戶居民獲批，其中房東有2億3500萬元資金，目前已有4000戶房東獲得資金。洛杉磯市賈西提（Eric Garcetti）25日宣布，市民將有機會額外申請到州政府「加州新冠病毒租房援助計畫」（California COVID-19 Rent Relief Program）的租房補助，該項目將於9月1日（周三）開始接受申請。

州政府加入洛市政府共同推動租房補助計畫，預計將撥款52億元當作租房救濟資金，其中洛杉磯將取得9億5000萬元資金。該計畫將協助房東及房客取得更多有用資源。只有受到新冠疫情影響，面臨失業、薪水減少、員工減少等的民眾，才有資格申請。有資格申請者必須提供像是失業金領取、被解僱等書面文件。

房屋及社區發展部門主任Gustavo Velasquez表示，州政府的租房補助計畫，將協助目前正在為租房苦惱的民眾，盡可能不讓租房影響到大眾的生活。洛市議員Nury Martinez表示，新冠疫情在18個月前開始爆發，洛市第一動作就是實施延期驅逐方針，動用1億元啟動緊急租房協助計畫，成為國內最大規模的租房協助計畫。他認為，州政府的加入將為民眾帶來更多正向幫助。

加州政府的租房補助計畫申請時間，訂9月1日上午7時開放。任何有需求的房東或租客都可上州政府網站HousingIsKey.com，或者致電833-687-0967申請協助。已申請者將有專人致電給予進一步的資訊。

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